В Волгограде 24 мая запретят продажу алкоголя из-за школьных линеек





В Волгограде и области 24 мая запретят торговлю спиртным. Как сообщает V102.RU, в этот день на основании регионального законодательства во всех торговых точках будет запрещена продажа алкогольной продукции в связи с проведением школьных линеек по случаю последнего звонка.

Продажа алкоголя будет организована лишь в местах общественного питания – ресторанах и барах.

Напомним, в Волгоградской области запрет на торговлю алкогольными напитками действует также 25 января (в День российского студенчества), 1 июня (в Международный день защиты детей), в День молодежи России, который отмечается в последнее воскресенье июня, и 1 сентября (в День знаний).

Фото V102.RU (архив)