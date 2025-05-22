Музей «Сталинградская битва» прокомментировал смерть ректора МГАФК на Мамаевом кургане





В музее-заповеднике «Сталинградская битва» прокомментировали происшествие на Мамаевом кургане, связанное со смертью ректора московской физакадемии Николая Чеснокова. По данным музея, руководителю вуза стало плохо во время экскурсии. Здесь также подтвердили, что ректор скончался при осмотре скульптуры «Родина-мать зовет!», находясь внутри сооружения.

– 22 мая 2025 года при посещении Мемориального комплекса «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане, в соответствии с установленными правилами, проводился осмотр главного монумента «Родина-мать зовет!». Во время осмотра одному из посетителей стало плохо. Сотрудниками Музея-заповедника была вызвана скорая помощь. Посещение внутренних помещений монумента «Родина — мать зовет!» проводится в соответствии с утвержденной инструкцией Музея-заповедника в сопровождении специалистов. Доступ предоставляется на протяжении всего срока эксплуатации монумента, в т. ч. для технических специалистов, СМИ, представителей официальных делегаций и др., – говорится в официальном заявлении музея.

О происшествии на Мамаевом кургане стало известно днем 22 мая. На сайте МГАФК позже появилось официальное заявление о скоропостижной кончине Николая Чеснокова.

В Волгоград ректор московской физакадемии прибыл, по данным вуза, для участия в XXVIII Всероссийском фестивале студентов вузов физической культуры. В городе-герое в эти дни собрались студенты учреждений, подведомственных Минспорта России и Белорусского государственного университета физической культуры.

Сегодня утром Николай Чесноков в составе делегации принимал участие в возложении венков в пантеоне воинской славы на главной высоте России.