Здоровье

Советы «СОГАЗ-Мед» для молодых родителей

Здоровье 22.05.2025 17:51 Реклама
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22.05.2025 17:51 Реклама


У вас родился долгожданный ребенок? Страховая компания «СОГАЗ-Мед» поздравляет вас с этим радостным событием и напоминает, что вместе с трепетным отношением к малышу у родителей появляются и новые ответственные обязанности. Специалисты «СОГАЗ-Мед» отвечают на самые популярные вопросы молодых родителей. 
Какие документы необходимо получить после рождения ребенка?
Собрать документы родителям помогут еще в роддоме: при выписке отдадут справку о рождении, родовой сертификат, выписной эпикриз. Среди документов малыша есть четыре самых важных и обязательных к получению в первые недели его жизни. К ним относятся: свидетельство о рождении, СНИЛС, регистрация по месту жительства (форма № 8) и полис обязательного медицинского страхования (ОМС).
Полис ОМС – документ, который дает право ребенку бесплатно получать все основные виды медицинской помощи в медорганизациях, работающих в системе ОМС. Новая форма документа — цифровая. Это выписка из единого регистра застрахованных лиц, которую можно хранить в смартфоне или на бумажном носителе. 
Новорожденный со дня рождения и до истечения 30 дней со дня регистрации рождения может получать всю необходимую медицинскую помощь по полису ОМС мамы или другого законного представителя.
Оформить полис ОМС можно в страховой компании «СОГАЗ-Мед», посетив офис компании или оставив заявку на сайте sogaz-med.ru.
Для оформления полиса ОМС на ребенка понадобятся следующие документы:
– свидетельство о рождении;
– СНИЛС ребенка (при наличии);
– документ, удостоверяющий личность законного представителя ребенка;
– СНИЛС и полис ОМС законного представителя (при наличии).
Каких врачей необходимо посетить ребенку до 3 лет?
В целях профилактики развития детских заболеваний в системе ОМС существует программа диспансеризации несовершеннолетних граждан, которая включает регулярные профилактические осмотры и обследования маленьких пациентов до их совершеннолетия.
Перечень обследований включает:
– в 1 месяц: УЗИ органов брюшной полости, почек и тазобедренных суставов, эхокардиография, нейросонография, аудиологический скрининг, осмотры педиатром, неврологом, детским хирургом, офтальмологом, детским стоматологом;
– в 2 месяца: общие анализы крови и мочи, осмотр педиатром;
– в 3 месяца: осмотр педиатром и травматологом-ортопедом, аудиологический скрининг;
– с 4 до 11 месяцев: осмотр педиатром;
– в возрасте 1 года: осмотры педиатра, невролога, детского хирурга, оториноларинголога и травматолога-ортопеда, а также общий анализ крови и мочи, электрокардиография;
– в 2 года: осмотр педиатром, детским психиатром и детским стоматологом;
– в 3 года: осмотры педиатром, неврологом, детским хирургом, детским стоматологом, офтальмологом, оториноларингологом, акушер-гинекологом (для девочек), детским урологом-андрологом (для мальчиков).
Какие прививки следует сделать? Есть ли противопоказания?
Вакцинация – мера профилактики, при которой в организм человека вводят ослабленные инфекционные агенты (вирусы, бактерии) или их части для выработки иммунитета. Она создает активный искусственный иммунитет, который эффективно действует при встрече организма с инфекционным возбудителем и не позволяет заболеть совсем, либо помогает переболеть в более легкой форме. Подробнее с календарем прививок можно ознакомиться на сайте sogaz-med.ru
Существуют противопоказания к проведению профилактических прививок. Необходима предварительная консультация с педиатром.

Лицензия на осуществление страхования ОС № 3230-01 от 30.07.2024 г. выдана Центральным банком Российской Федерации (Банк России).
Реклама. АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед», ИНН 7728170427, erid: F7NfYUJCUneRJUWWYBpU

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