Расследования

Волгоградца и его сына-школьника нашли мертвыми в центре города

Расследования 19.05.2025 12:34
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19.05.2025 12:34


В Центральном районе Волгограда накануне, 18 мая, нашли мертвыми 52-летнего мужчину и его 14-летнего сына. Как сообщает ИА «Высота 102», трупы волгоградцев были обнаружены по месту жительства – в одной из квартир на третьем этаже дома №21 по ул. 7-й Гвардейской. По данным информагентства, смерть волгоградцев наступила несколько дней назад. 

По словам руководителя Следственного отдела по Центральному району города Волгограда СУ СК России по Волгоградской области Владимира Сурова, квартиру, где разыгралась трагедия, правоохранители  вскрыли после жалоб соседей на трупный запах. 

Волгоградцы сообщили, что на протяжении нескольких дней не могут достучаться до соседей. При этом автомобиль хозяина квартиры оставался припаркованным во дворе. Тревога соседей стала нарастать после того, как стал ощущаться трупный запах, доносившийся из квартиры, – рассказал Владимир Суров ИА «Высота 102». 


За несколько дней до обнаружения мертвыми отца и сына находившуюся этажом ниже квартиру затопило водой. 

Уже в тот день, 15 мая, соседи не смогли достучаться до хозяина. Ограничились тем, что слесарь перекрыл воду, – уточняет руководитель Следственного отдела по Центральному району Волгограда. 

Тело мужчины, со слов руководителя СО, нашли при входе – в коридоре, мальчик умер в своей комнате. Следов насильственной смерти на телах не обнаружено, судя по изменениям, смерть наступила несколько дней назад. 

Известно, что 14 мая мальчик еще выходил на связь со своими одноклассниками, однако 15 мая не пришел в школу. В качестве наиболее вероятной причины смерти рассматривается отравление угарным газом. По предварительной версии, утром 15 мая отец направился в ванную комнату, однако потерял сознание и скончался. Тогда же наступила и смерть подростка, – сообщает Владимир Суров. 


Квартира, в которой проживали погибшие, оборудована газовой колонкой. При осмотре места происшествия следователи обнаружили явные дефекты оборудования. 

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По словам руководителя Следственного отдела по Центральному району Волгограда СУ СКР, расследование продолжается. 

Как уточнили ИА «Высота 102» соседи погибших мужчины и мальчика, мама и бабушка подростка скончались ранее. Отец и сын проживали вдвоем. 

 Фото: ИА «Высота 102»

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