«30 лет не хватило?»: жители поселка Солнечный в Волгограде потребовали внимания к своим проблемам

- Однако срок истек, а работы выполнены только на 10%, стройка заброшена, зато четверть миллиарда, а это половина из выделенных средств, уже освоена, - утверждают горожане.
- В настоящее время реализуется масштабный проект по строительству инженерных сетей для обеспечения водоснабжением и водоотведением жилья в поселке Солнечный Краснооктябрьского района. Проектом предусматривается проведение работ не только на территории самого поселка, но и за его пределами. В том числе подрядчик модернизует те участки городского водопровода, которые обеспечат подачу ресурса в поселок, прокладывали коммуникации к месту подключения строящихся сетей поселка к общегородским, - пояснили в мэрии.
Уже в этом году с установлением благоприятных погодных условий специалисты проложили две, предусмотренные проектом дополнительные нитки системы водоснабжения диаметром 450 мм в Дзержинском районе. Работы велись вблизи улицы Шекснинской, проезда Дорожников и на ряде других участков.
- Контрактом предусмотрено, что основные работы должны быть выполнены до конца текущего года. Оплата производится в установленном действующим законодательством порядке - по факту их выполнения, - заявили в мэрии в ответ на подозрения горожан об остановке строительства и потраченных средствах.
- Помимо строительства инженерных сетей, предназначенных для обеспечения поселка коммунальными ресурсами, на данный момент ведется и проектирование дороги по улице Летней. Также действующий проект планировки и межевания территории предусматривает строительство социальных объектов. Уже зарезервированы участки под возведение школы и детского сада, - добавили в администрации.