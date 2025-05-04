Общество

«30 лет не хватило?»: жители поселка Солнечный в Волгограде потребовали внимания к своим проблемам

Общество 04.05.2025 13:08
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04.05.2025 13:08


Жители микрорайона Солнечный Краснооктябрьского района Волгограда устали ждать, когда в этот поселок придут блага цивилизации. При том, что первые участки здесь стали выделять еще во времена Советского Союза. Однако за прошедшие годы в поселке мало что изменилось. Недавно волгоградцы, проживающие в этой части города, записали видеообращение, в котором потребовали выполнения решения суда, обязавшего провести централизованный водопровод и сети водоотведения в микрорайон с красивым названием.
Как рассказали ИА «Высота 102» жители, апелляционный определением Волгоградского областного суда от 30.11.2022 по делу №33-12774/2022, вступившим в законную силу, в этот же день на администрацию Волгограда была возложена обязанность в течение двух лет организовать строительство сетей водоснабжения и отведения в микрорайоне Солнечный.

- Однако срок истек, а работы выполнены только на 10%, стройка заброшена, зато четверть миллиарда, а это половина из выделенных средств, уже освоена, - утверждают горожане.

Но претензии горожан касаются не только отсутствия водопровода. Волгоградцы подчеркнули, что в поселке нет школы, детского сада, дорог, а детские площадки проржавели от старости. 


В администрации Волгограда в ответе на редакционный запрос ИА «Высота 102» прокомментировали ситуацию со строительством в поселке.
- В настоящее время реализуется масштабный проект по строительству инженерных сетей для обеспечения водоснабжением и водоотведением жилья в поселке Солнечный Краснооктябрьского района. Проектом предусматривается проведение работ не только на территории самого поселка, но и за его пределами. В том числе подрядчик модернизует те участки городского водопровода, которые обеспечат подачу ресурса в поселок, прокладывали коммуникации к месту подключения строящихся сетей поселка к общегородским, - пояснили в мэрии.
Уже в этом году с установлением благоприятных погодных условий специалисты проложили две, предусмотренные проектом  дополнительные нитки системы водоснабжения диаметром 450 мм в Дзержинском районе. Работы велись вблизи улицы Шекснинской, проезда Дорожников и на ряде других участков.

- Контрактом предусмотрено, что основные работы должны быть выполнены до конца текущего года.  Оплата производится в установленном действующим законодательством порядке - по факту их выполнения, - заявили в мэрии в ответ на подозрения горожан об остановке строительства и потраченных средствах.
- Помимо строительства инженерных сетей, предназначенных для обеспечения поселка коммунальными ресурсами, на данный момент ведется и проектирование дороги по улице Летней. Также действующий проект планировки и межевания территории предусматривает строительство социальных объектов. Уже зарезервированы участки под возведение школы и детского сада, - добавили в администрации.

Фото читателей V102.RU

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