«30 лет не хватило?»: жители поселка Солнечный в Волгограде потребовали внимания к своим проблемам





Жители микрорайона Солнечный Краснооктябрьского района Волгограда устали ждать, когда в этот поселок придут блага цивилизации. При том, что первые участки здесь стали выделять еще во времена Советского Союза. Однако за прошедшие годы в поселке мало что изменилось. Недавно волгоградцы, проживающие в этой части города, записали видеообращение, в котором потребовали выполнения решения суда, обязавшего провести централизованный водопровод и сети водоотведения в микрорайон с красивым названием. Жители микрорайона Солнечный Краснооктябрьского района Волгограда устали ждать, когда в этот поселок придут блага цивилизации. При том, что первые участки здесь стали выделять еще во времена Советского Союза. Однако за прошедшие годы в поселке мало что изменилось. Недавно волгоградцы, проживающие в этой части города, записали видеообращение, в котором потребовали выполнения решения суда, обязавшего провести централизованный водопровод и сети водоотведения в микрорайон с красивым названием.





Но претензии горожан касаются не только отсутствия водопровода. Волгоградцы подчеркнули, что в поселке нет школы, детского сада, дорог, а детские площадки проржавели от старости.









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Как рассказали ИА «Высота 102» жители, апелляционный определением Волгоградского областного суда от 30.11.2022 по делу №33-12774/2022, вступившим в законную силу, в этот же день на администрацию Волгограда была возложена обязанность в течение двух лет организовать строительство сетей водоснабжения и отведения в микрорайоне Солнечный.- утверждают горожане.В администрации Волгограда в ответе на редакционный запрос ИА «Высота 102» прокомментировали ситуацию со строительством в поселке.- пояснили в мэрии.Уже в этом году с установлением благоприятных погодных условий специалисты проложили две, предусмотренные проектом дополнительные нитки системы водоснабжения диаметром 450 мм в Дзержинском районе. Работы велись вблизи улицы Шекснинской, проезда Дорожников и на ряде других участков.- заявили в мэрии в ответ на подозрения горожан об остановке строительства и потраченных средствах., - добавили в администрации.