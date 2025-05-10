Федеральные новости

Спрятаться не получится? Реестр электронных повесток полноценно заработал в России

Федеральные новости 10.05.2025 07:28
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10.05.2025 07:28


В России в полноценном режиме заработал реестр электронных повесток. Как сообщает V102.RU со ссылкой на сервис, на главной странице больше не отображается запись о том, что Единый реестр воинского учета распространяется только на три пилотных региона – Рязанскую и Сахалинскую области, а также Республику Марий Эл. 

Здесь указано, что на основании ст. 31 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» повестка в военкомат вручается тремя способами: лично под расписку по месту жительства, работы или учебы, размещением в реестре повесток и заказным письмом по Почте России.

В случае размещения повестки в реестре, то она считается врученной через 7 дней с даты размещения, даже если призывник не заходил в систему. Неявка в военкомат в указанный срок грозит наложением запрета на выезд за пределы РФ. А если не прийти в военкомат в течение 20 календарных дней от даты явки, то станет также запрещено управлять транспортом, получать кредиты и займы, регистрировать транспорт и недвижимость, регистрироваться в качестве ИП и самозанятого. Эти ограничения будут сняты в течение суток после того, как человек явится в военкомат.  

Получить информацию на этом ресурсе о наличие повесток можно, если войти с помощью своей подверженной учетной записи на Госуслугах.

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