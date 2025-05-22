Прополку городских клумб за 2 млн рублей заказали в Волгограде

В Волгограде ищут подрядную организацию, которая за 2,2 миллиона рублей будет следить за тем, чтобы городские клумбы и территории в скверах и возле памятников не зарастали сорняками. Как сообщает V102.RU, контракт с победителем электронного аукциона будет подписан на срок до 1 октября текущего года.

В списке порядка 30 объектов озеленения, за которыми будет осуществляться уход. Все они расположены в Центральном районе Волгограда.

Это самые посещаемые общественные пространства - Аллея Героев, сквер у Вечного огня, Центральная набережная, бульвар по проспекту Ленина, сквер у собора Александра Невского, Привокзальная площадь, площадь им. Ленина, сквер на 7-ой Гвардейской, сквер Симбирцева и др. В этом писке есть и щебеночный склон, расположенный на Нулевой продольной на участке от ул. Гвардейской до ул. им. маршала Крылова, который также зарастает сорняками.

Заказчиком работ по прополке объектов озеленения выступает МБУ «Волгоградзеленхоз».