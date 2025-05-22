Волгоградские волонтеры спасают ослепшего на один глаз луня из Астрахани





В Волгограде волонтеры спасают ослепшего на один глаз луня. Как сообщает V102.RU со ссылкой на волонтеров приюта «Птичий остров», искалеченную птицу привезли из Астрахани.

По информации волонтеров, птицу на территории соседнего региона сбила машина.

- В результате травмы, полученной при столкновении с автотранспортным средством, диагностирована полная потеря зрения на левом глазу. Патология обусловлена повреждением структур зрительного анализатора, включая возможные нарушения целостности сетчатки, зрительного нерва или сопутствующие геморрагические/воспалительные изменения в области глазного яблока, - рассказала директор центра Алина Ерина.

В приюте уточняют, что первоначальное состояние луня после ДТП было крайне тяжелым. Однако, благодаря своевременной помощи, птицу удалось стабилизировать.

Фото: Птичий остров / vk.com