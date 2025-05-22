На видео попало ограбление тира в Волжском

В городе Волжском Волгоградской области ищут злоумышленников, которые совершили за одну ночь ограбление двух тиров. Как сообщает V102.RU, видеозапись преступления появилась сегодня, 22 мая, в местных пабликах.





На видео попали два человека, которых в настоящее время разыскивают. Один из воров, который был в маске, отжал рольставни и проник внутрь павильона. Ружья для тира, которые были разложены на виду, его не заинтересовали. Злоумышленник искал что-то под столом и, судя по всему, нашел. Сообщник в это время находился за стеклом.

По предварительным данным, ограблены тиры в двух скверах. Сумма похищенного не указывается. Проводится расследование.

Видео: Жесть Волгограда / t.me