



Сегодня в заполотновскую часть поселка Горьковский Волгограда приехали представители следственного отдела Советского района СУ СК по Волгоградской области, а также прокуратуры Советского района, чтобы пообщаться с жителями и осмотреть место «происшествия» - территорию, которая в ближайшее время будет изолирована от цивилизации из-за строительства новой железнодорожной ветки. На встрече, сообщает корреспондент ИА «Высота 102», жители поселка рассказали, как они выживали здесь десятки лет без дорог и уличного освещения, и как будут обречены на еще более беспросветное существование после закрытия железнодорожного переезда и дороги жизни, связывающей заполотновскую часть с магазинами, школами, детскими садами, больницами, почтой и остановками общественного транспорта.





«Мы не против федеральных проектов, мы за развитие региона. Но мы не хотим стать сакральными жертвами этого проекта ради чьих-то больших прибылей. Когда в РЖД затевали это строительство, они должны были позаботиться о том, чтобы не ухудшить нашу жизнь. Мы просили обеспечить нам возможность ездить и ходить в центр поселка за продуктами, лечиться в поликлиниках, водить детей в школы и детские сады и пользоваться общественным транспортом. РЖД вполне под силу построить наземный или подземный переезд, чтобы не выбрасывать сотни семей в заполотновской части из жизни. Однако в РЖД нам заявили, что это невозможно, чуть ли не обвинив нас в том, что из-за нового строительства резко подорожают билеты на поезда!», - делились жители поселка наболевшим.





«Когда построят новый путь, его огородят от наших домов шумоизолирующими экранами. А нам обещают оставить лишь пешеходный переход. Если ребенка надо будет отвести в школу, можно будет попасть только к последнему уроку, так как он будет практически круглосуточно закрыт из-за стоящих на путях составов. Нам уже намекают – а вы сделайте дырку в экране и ползайте под составами. Конечно, у нас же много детей в поселке, можно часть под этими поездами и оставить», - отчаявшиеся люди не скрывают сарказма.





Следователя и прокурора жители провели по непроходимой грязи и ямам, которые оставила строительная техника железнодорожников, уже приступивших к реализации федерального проекта. Работа здесь кипит. Недавно строители начали работы по прокладке коммуникаций под железнодорожными путями – здесь вырыли ямы глубиной в несколько метров, в которые легко можно угодить в темноте, учитывая, что здесь нет никакого освещения. Но строителям даже в голову не пришло огородить опасные места.





«Ничего из обещанного железная дорога не выполнила, - заявили жители поселка. – На встрече, которая проходила еще в сентябре, нас заверяли, что в наших домах немедленно сделают замеры шумов, которые многократно усилятся после того, как новый путь пройдет почти под нашими окнами. Нам обещали, что на территории заполотновской части поселка оборудуют съезды с федеральной дороги, которую построят уже в следующем году. К замерам они только приступили. А недавно мы узнали, что никакого съезда в поселке не планируется: в Росавтодоре, который строит дорогу, заявили, что это невозможно, так как трасса уже почти построена и она скоростная. А менять схему движения ради нас никто не собирается. Теперь, чтобы, например, купить хлеб в поселке, который находится в полукилометре от нас, нам надо проехать в объезд километров 15 только в одну сторону и столько же – чтобы вернуться домой. Откуда у нас такие огромные деньги на бензин? Но еще хуже тем, у кого нет машин. Они будут стоять часами у вечно закрытого пешеходного перехода. При этом никакого автобуса власти к нам запускать не собираются. К нам не приедет ни одна скорая, а если случится пожар, то пока доберутся машины экстренных служб, мы все сгорим!», - описали жители свое мрачное будущее.





В отчаянии и предприниматели, которые держат маленькие магазинчики и мастерские рядом с трассой. Некоторые залезли в огромные кредиты, которые они брали на свой бизнес. У каждого работают по несколько человек, содержащие свои семьи. После закрытия переезда и, как следствие, проходящей через железнодорожные пути трассы все предприятия малого бизнеса в этой части прекратят свое существование, так как окажутся в глухом тупике.





«Наши жизни и судьбы переедут эти составы, которые принесут железной дороге огромные прибыли, а нас обрекут на существование в резервации. При этом мы по-прежнему будем считаться частью города-миллионника, а по сути – прозябать вдали от того, что есть у каждого городского жителя», - констатируют жители поселка.





Напомним, вот уже несколько месяцев жители заполотновской части поселка бьются за сохранение своих конституционных прав за доступное образование, медицинскую помощь и транспортное сообщение, добиваясь внимания к своим проблемам, которые уже в будущем году могут стать суровой былью. Реализация двух федеральных проектов – строительства объездной дороги и новой железнодорожной ветки, между которыми оказалась часть поселка, фактически отрежет эту территорию, где расположены около двухсот домовладений, от центральной части населенного пункта. Местные и региональные власти фактически устранились от решения проблем жителей заполотновской части поселка, в РЖД подчеркивают важность реализуемого проекта, который, гордятся в ведомстве, «позволит существенно усовершенствовать технологию перевозочного процесса в направлении портов Юга России, а также улучшить выполнение количественных и качественных показателей работы станции». Однако часть поселка с живущими здесь семьями в этот проект, видимо, не вписалась.





Отчаявшиеся жители направили обращения президенту РФ Владимиру Путину, главе СК РФ Александру Бастрыкину и генеральному прокурору РФ Игорю Краснову с просьбой вмешаться в ситуацию и дать оценку действиям и бездействиям чиновников, а также руководства РЖД. После этого Александр Бастрыкин поручил подчиненным провести проверку по жалобам волгоградцев. Изучением ситуации занялись также в прокуратуре Советского района Волгограда и в Волгоградской транспортной прокуратуре.

Редакция ИА «Высота 102» будет следить за развитием событий.