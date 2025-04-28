



Волгоградское управление ФСБ России в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне рассекретило архивные документы об участии сотрудников органов безопасности в боевых действиях и оперативных мероприятиях, проводимых УНКВД СССР по Сталинградской области при обороне города Сталинграда.

Как сообщает ИА «Высота 102», в рядах защитников Сталинграда были сотрудники органов безопасности не только Сталинградской области. В Сталинградскую область на время ожесточенных боев были также прикомандированы сотрудники НКВД СССР, НКВД УССР и других областей.

Накануне юбилея Великой Победы волгоградское УФСБ рассекретило информацию о четверых уроженцах Белорусской ССР. В частности, в числе рассекреченных документов – характеристики на сотрудников ТО НКГБ Белорусской ж.д. Арашкевича Михаила Семеновича, Иванова Сергея Мануиловича, Кровко Василия Григорьевича и Шпак Василия Антоновича, принимавших участие по линии госбезопасности в Сталинградской битве.

«Тов. Кровко Василий Григорьевич согласно указании НКВД СССР с 1-го ноября 1942 года по 19 января 1943 года был направлен для выполнения оптативных заданий по обеспечению быстрейшего и безопасного продвижения воинских эшелонов для Сталинградского фронта на участок Арчеда-Котлубань – бывш. Юго-восточной железной дороги (ныне Сталинградская ). Кроме того, на этом участке, выполняя задания по изъятию вражеского элемента, забрасываемого врагом в тыл частей Красной Армии, с возложенными на него задачами в трудных условиях, в период систематических налетов вражеской авиации тов. Кровко справлялся», – говорится в характеристике чекиста.

Иванов Сергей Мануилович, согласно рассекреченным документам, выполнял задачи на территории Сталинградской области в период с ноября 1942 года по июнь 1943-го. Был направлен на участок Петров Вал – Иловля Юго-восточной железной дороги. Согласно характеристике, несмотря на тяжелые условия, он также выполнял все поставленные руководством задачи.





В июле 1942 года из Белорусской ССР был командирован Василий Антонович Шпак. До октября того же года совместно с коллегами он обеспечивал продвижение воинских эшелонов на территории Сталинградской области. Согласно рассекреченным документам, выполнял задачи с успехом, однако получил ранение и был помещен в госпиталь. Также представлен руководством к медали «За оборону Сталинграда».





Арашкевич Михаил Семенович боролся с вражескими диверсантами на участке Арчеда – Котлубань в период с 1 ноября 1942 года. На участке Лиски – Лихая, куда был переброшен, при выполнении оперативных заданий был ранен. Представлен к ноябре 1945 года к награждению медалью «За оборону Сталинграда».





– Указанные документы были направлены в ноябре 1945 года в УНКГБ СССР по Сталинградской области для решения вопроса о награждении сотрудников медалью «За оборону Сталинграда», – уточнили в пресс-службе управления ФСБ по Волгоградской области.

В период Сталинградской области местным и прикомандированным чекистам сообща удалось обезвредить более 200 вражеских лазутчиков и парашютистов-диверсантов, стремившихся деорганизовать работу нашего тыла. Вражеские агенты не смогли осуществить на территории Сталинградской области ни одной диверсии, которая нанесла бы существенный урон советской обороне и экономике.