Среди 5 погибших в жутком ДТП оказались жители Астрахани и Волгоградской области

а рулем Лады Калины, которая устроила ад на трассе, был 21-летний житель Астрахани. Он погиб на месте. Скончался водитель и другого автомобиля. До приезда скорой помощи также умерли 28-летняя жительница рабочего поселка Рудня, 20-летняя девушка, проживавшая в Жирновске, а 17-летний подросток из Урюпинского района скончался в больнице.

Стали известны подробности страшного ДТП, которое унесло жизни пятерых человек в Жирновском районе Волгоградской области. Как сообщает V102.RU со ссылкой на экстренные службы, з