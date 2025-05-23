Среди 5 погибших в жутком ДТП оказались жители Астрахани и Волгоградской области

Расследования 23.05.2025 08:04
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23.05.2025 08:04
Стали известны подробности страшного ДТП, которое унесло жизни пятерых человек в Жирновском районе Волгоградской области. Как сообщает V102.RU со ссылкой на экстренные службы, за рулем Лады Калины, которая устроила ад на трассе, был 21-летний житель Астрахани. Он погиб на месте. Скончался водитель и другого автомобиля. До приезда скорой помощи также умерли 28-летняя жительница рабочего поселка Рудня, 20-летняя девушка, проживавшая в Жирновске, а 17-летний подросток из Урюпинского района скончался в больнице.
С места аварии были госпитализированы с различными травмами водитель третьего автомобиля и его пассажирка.
Напомним, жуткая авария произошла 22 мая поздно вечером на 6-м километре автодороги «Жирновск - Рудня - Вязовка - Михайловка - Кумылженская - Вешенская». Лада Калина вылетела на встречную полосу, где столкнулась с двумя легковыми автомобилями.
Фото ГУ МВД по Волгоградской области
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