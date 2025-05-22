Транспорт

Дневной запрет на проезд грузовиков по Волгограду вводится с 26 мая

Транспорт 22.05.2025 15:04
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22.05.2025 15:04


С 26 мая по 31 августа вводится запрет на движение большегрузов по улицам Волгограда в дневные часы из-за жары. Как сообщили V102.RU в городской администрации, ограничение движения будет действовать в период с 5.00 до 23.00.

В мэрии пояснили, что такие меры принимаются ежегодно для защиты улично-дорожной сети Волгограда в условиях высоких температур атмосферного воздуха. Соответствующее распоряжение издано департаментом городского хозяйства администрации Волгограда. 

Поясняется, что соблюдение указанного ограничения входит в круг полномочий Госавтоинспекции и органов внутренних дел.

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