Дневной запрет на проезд грузовиков по Волгограду вводится с 26 мая

С 26 мая по 31 августа вводится запрет на движение большегрузов по улицам Волгограда в дневные часы из-за жары. Как сообщили V102.RU в городской администрации, ограничение движения будет действовать в период с 5.00 до 23.00.

В мэрии пояснили, что такие меры принимаются ежегодно для защиты улично-дорожной сети Волгограда в условиях высоких температур атмосферного воздуха. Соответствующее распоряжение издано департаментом городского хозяйства администрации Волгограда.

Поясняется, что соблюдение указанного ограничения входит в круг полномочий Госавтоинспекции и органов внутренних дел.