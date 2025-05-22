Часть Волжского осталась без воды из-за аварии на электросетях

Сегодня, 22 мая, часть города Волжского в Волгоградской области осталась без воды из-за аварии на электросетях, передает V102.RU.
- В 16:35 произошла авария на электрических сетях РП-19 (ВМЭС). В связи с этим от питания была отключена насосная станция 4-го подъема МУП «Водоканал». Это остановило подачу холодного водоснабжения в новой части города, - сообщает администрация Волжского.
На место ЧП выехала аварийная бригада энергоснабжающей организации. Специалисты принимают меры для ликвидации сложившейся ситуации.