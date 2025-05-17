Облздрав обнародовал зарплаты главврачей волгоградских больниц

Средняя зарплата руководителя городской клинической больницы №1 имени Фишера Константина Позднышева составляла в прошлом году 188,9 тысячи рублей, больницы №16 Сергея Захарова – 102 тысячи. Руководитель больницы №22 Евгений Крайнов получал 170 тысячи рублей, главврач Волгоградской областной детской клинической больницы Светлана Смыкова – 145,9 тысячи, главврач областной клинической больницы №2 Елена Левшина – 135,8 тысячи. Лариса Раевская, главврач областной детской психиатрической больницы зарабатывала в 2024 году 120,3 тысячи рублей в месяц, Елена Демина, руководитель областной инфекционной больницы №1 – 112 тысячи, Елена Хлопотова, главврач инфекционной больницы №2 – 122,7 тысячи.
Галина Генералова, руководитель Волгоградского медколледжа получала 130,5 тысячи рублей в месяц, главврач больницы №22 Евгений Крайнов – 170 тысячи. Средняя зарплата главврача областного бюро судмедэкспертизы Вячеслава Барканова составляла 148,5 тысячи рублей, а руководителя областного клинического кожно-венерологического диспансера Татьяны Закляковой – 137,8 тысячи. Ежемесячно зарабатывал в среднем 133,2 тысячи Олег Кириллов, главврач областного госпиталя ветеранов, 143,3 тысячи – Виталий Иваненко, главврач областного клинического кардиоцентра, 168 тысячи – Надежда Коваленко, главврач областного клинического онкодиспансера.
Главврач Волгоградского областного перинатального центра №1 Александр Бухтин получал в месяц 140 тысячи рублей, а его коллега из перинатального центра №2 Татьяна Веровская – 158,8 тысячи.
Руководитель клинической стоматологической поликлиники Дмитрий Верстаков зарабатывал 150,3 тысячи рублей, главврач областного патологоанатомического бюро Андрей Поплавский, бывший депутат городской думы – 132,5 тыс., главврач областной психиатрической больницы №1 в Калачевском районе Ольга Жигунова – 126,6 тыс.
Средняя зарплата руководителя медицинского информационно-аналитического центра Алексея Воронкова составляла 132,8 тысячи рублей, главного врача областного центра крови Павла Коновалова – 134,6 тысячи, а главврача областного уронефрологического центра Дмитрия Перлина – 126 тысяч.
Наталья Данилова, главврач городской больницы №1 зарабатывала в прошлом году 119,5 тысячи рублей в месяц, Людмила Панина, главврач городской детской больницы – 114,6 тысячи. Сергей Левкин, главврач городской поликлиники №5 получал в среднем 123,1 тысячи Елена Макеева, руководитель детской больницы №8 – 122,32 тысячи.
Получка Елены Щербининой, главврача больницы №4 составляла в месяц 132,9 тыс., Ольги Стрельцовой, руководителя клинической больницы №11 – 122,2 тыс., Елены Титовой, главврача клинической поликлиники №28 – 153,7 тыс., руководителя клинической поликлиники №1 Сергея Меркулова – 130,9 тыс.
Средняя зарплата Дениса Козлова, главврача клинической станции скорой медицинской помощи была на уровне 150 тысячи рублей, а его предшественник на этом посту Олег Ярыгин зарабатывал в должности руководителя поликлиники №2 151,5 тыс. Анжелика Туманова, руководитель клинической стоматологической поликлиники №12 получала в месяц 147 тысячи рублей, Юлия Данильченко, руководитель дирекции по обеспечению деятельности медицинских учреждений – 121,6 тыс.
Самая маленькая зарплата среди учреждений, подведомственных комитету здравоохранению, оказалась у Григория Снигура, возглавляющего медицинский научный центр – всего 42,8 тыс. рублей.