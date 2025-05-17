Облздрав обнародовал зарплаты главврачей волгоградских больниц





Стали известны зарплаты руководителей учреждений здравоохранения Волгоградской области за 2024 год. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на опубликованные документы, самым высокооплачиваемым главврачом стала Наталия Кушнирук, возглавляющая Волгоградскую областную клиническую больницу №1. Она зарабатывала в среднем около 221 тысячи рублей. На втором месте оказалась Марина Королева, главврач клинической больницы скорой медпомощи №25. Размер ее ежемесячной получки составлял в среднем 217 тысяч рублей. На третьем месте по уровню зарплаты оказался главврач клинической больницы скорой медицинской помощи, бывший военный медик Анатолий Калмыков. Он получал 205 тысяч рублей. Стали известны зарплаты руководителей учреждений здравоохранения Волгоградской области за 2024 год. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на опубликованные документы, самым высокооплачиваемым главврачом сталавозглавляющая Волгоградскую областную клиническую больницу №1. Она зарабатывала в среднем около 221 тысячи рублей. На втором месте оказаласьглавврач клинической больницы скорой медпомощи №25. Размер ее ежемесячной получки составлял в среднем 217 тысяч рублей. На третьем месте по уровню зарплаты оказался главврач клинической больницы скорой медицинской помощи, бывший военный медикОн получал 205 тысяч рублей.

Как правило, зарплаты заместителей главных врачей и главных бухгалтеров ГБУ и ГКУ были меньше, чем у руководителей. Но есть и исключения. Например, заместитель главного врача Городищенской ЦРБ Лола Атоходжаева зарабатывала в месяц 200 тысяч рублей. Тогда как ее непосредственный начальник Егор Полукеев получал всего 116,7 тыс. Как правило, зарплаты заместителей главных врачей и главных бухгалтеров ГБУ и ГКУ были меньше, чем у руководителей. Но есть и исключения. Например, заместитель главного врача Городищенской ЦРБзарабатывала в месяц 200 тысяч рублей. Тогда как ее непосредственный начальникполучал всего 116,7 тыс.

Фото V102.RU (архив)



Среди руководителей ЦРБ больше всего зарабатывал главврач Урюпинской ЦРБ– почти 170 тысячи в месяц. Получка, главврача Ленинской ЦРБ, составляла 150,8 тысячи,главврача Михайловской ЦРБ – 139,5 тысячи, главврача Ольховской ЦРБ– 137,5 тысячи. Руководитель Калачевской ЦРБполучал 118,1 тысячи рублей, главврач Среднеахтубинской ЦРБ– 121,1 тысячи, главврач Котовской ЦРБ– 115,5 тысяч.Средняя зарплата руководителя городской клинической больницы №1 имени Фишерасоставляла в прошлом году 188,9 тысячи рублей, больницы №16– 102 тысячи. Руководитель больницы №22получал 170 тысячи рублей, главврач Волгоградской областной детской клинической больницы– 145,9 тысячи, главврач областной клинической больницы №2– 135,8 тысячи.главврач областной детской психиатрической больницы зарабатывала в 2024 году 120,3 тысячи рублей в месяц,, руководитель областной инфекционной больницы №1 – 112 тысячи,главврач инфекционной больницы №2 – 122,7 тысячи.руководитель Волгоградского медколледжа получала 130,5 тысячи рублей в месяц, главврач больницы №22– 170 тысячи. Средняя зарплата главврача областного бюро судмедэкспертизысоставляла 148,5 тысячи рублей, а руководителя областного клинического кожно-венерологического диспансера– 137,8 тысячи. Ежемесячно зарабатывал в среднем 133,2 тысячиглавврач областного госпиталя ветеранов, 143,3 тысячи –главврач областного клинического кардиоцентра, 168 тысячи –, главврач областного клинического онкодиспансера.Главврач Волгоградского областного перинатального центра №1получал в месяц 140 тысячи рублей, а его коллега из перинатального центра №2– 158,8 тысячи.Руководитель клинической стоматологической поликлиникизарабатывал 150,3 тысячи рублей, главврач областного патологоанатомического бюро, бывший депутат городской думы – 132,5 тыс., главврач областной психиатрической больницы №1 в Калачевском районе126,6 тыс.Средняя зарплата руководителя медицинского информационно-аналитического центрасоставляла 132,8 тысячи рублей, главного врача областного центра крови– 134,6 тысячи, а главврача областного уронефрологического центра– 126 тысяч., главврач городской больницы №1 зарабатывала в прошлом году 119,5 тысячи рублей в месяц,главврач городской детской больницы – 114,6 тысячи., главврач городской поликлиники №5 получал в среднем 123,1 тысячи Елена Макеева, руководитель детской больницы №8 – 122,32 тысячи.Получка, главврача больницы №4 составляла в месяц 132,9 тыс.,, руководителя клинической больницы №11 – 122,2 тыс.,, главврача клинической поликлиники №28 – 153,7 тыс., руководителя клинической поликлиники №1– 130,9 тыс.Средняя зарплата, главврача клинической станции скорой медицинской помощи была на уровне 150 тысячи рублей, а его предшественник на этом постузарабатывал в должности руководителя поликлиники №2 151,5 тыс.руководитель клинической стоматологической поликлиники №12 получала в месяц 147 тысячи рублей,, руководитель дирекции по обеспечению деятельности медицинских учреждений – 121,6 тыс.Самая маленькая зарплата среди учреждений, подведомственных комитету здравоохранению, оказалась увозглавляющего медицинский научный центр – всего 42,8 тыс. рублей.