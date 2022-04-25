Расследования

«Посмотрим им в глаза»: суд в Москве открестился от поселка-резервации Волгограда

Расследования 25.04.2022 16:31
25.04.2022 16:31


Сегодня Басманный суд Москвы передал иск о запрете закрытия железнодорожного переезда в поселке Горьковский в Советский суд Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в суде, такое решение приняла судья Ирина Гусева в связи с тем, что «большинство доказательств находится в Волгограде». Решение суда может быть обжаловано в порядке частной жалобы в течение 15 дней, пояснили в Басманном районном суде.

Ранее ИА «Высота 102» сообщало, что заместитель Волгоградского транспортного прокурора Южной транспортной прокуратуры обратился в суд в интересах неопределённого круга лиц с иском к ОАО «РЖД» о запрете закрытия железнодорожного переезда, обязании обеспечить функционирование пешеходной дорожки, пешеходного тоннеля или моста. Этот иск был подготовлен после вмешательства Генпрокуратуры РФ и СК РФ, куда жители поселка Горьковский направили жалобы, узнав, что строительство новой ветки железной дороги в этом населенном пункте лишит их транспортной доступности и отрежет часть поселка от объектов инфраструктуры.

Между тем, как рассказали жители заполотновской части поселка, в РЖД подтвердили свою позицию в недавнем письме, которое они получили в преддверии первого судебного заседания в суде Москвы.

— Ничего нового в этом письме не содержится, — рассказали волгоградцы. — В РЖД нам снова сообщили, что готовы построить только пешеходный переход, но не переезд, который нужен того, чтобы мы могли ездить в поселок в магазины, в поликлинику, возить детей в детские сады и школы. И обещали сделать съезды со строящейся дороги. Причем ранее они признавали, что съездов со строящейся объездной дороги не будет, так как железная дорога не может  «внедриться» в проект другого федерального ведомства - Росавтодора. Ну что ж, если суд будет в Волгограде, мы готовы продолжить защищать свои права. Хоть посмотрим в глаза тем, кто решил сделать нас изгоями. Хотя, конечно, мы расстроены, что дело затягивается.

При этом, по словам жителей заполотновской части поселка, в неофициальных беседах представители железной дороги заявляли, что строительством железнодорожного переезда должны заниматься власти Волгограда, в частности, администрация Советского района, так как горьковцы являются жителями города.

Напомним, ИА «Высота 102» сообщало, что жители заполотновской части поселка Горьковский могут оказаться в резервации после окончания строительства новой ветки железной дороги и объездной трассы Волгограда. В связи с высоким трафиком на железнодорожном  участке пути планируется закрыть ныне действующий железнодорожный переезд, а вдоль железной дороги установить шумозащитные  экраны. За ними останутся около трех тысяч человек, которые окажутся отрезанными от объектов инфраструктуры. Чтобы добраться в центр поселка на автомобиле, жителям придется проделать путь почти в три  десятка километров. Пешеходный переход в связи с планируемой интенсивностью движения составов будет закрыт 18 часов в сутки, а школьники могут простоять в ожидании его открытия все уроки. 

При проверке жалоб жителей также выяснилось, что городские власти в течение нескольких десятков лет не занимались обустройством дорог и освещения в заполотновской части поселка. В связи с чем прокуратурой также подан иск в Советский районный суд. 

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