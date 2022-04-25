«Посмотрим им в глаза»: суд в Москве открестился от поселка-резервации Волгограда

Сегодня Басманный суд Москвы передал иск о запрете закрытия железнодорожного переезда в поселке Горьковский в Советский суд Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в суде, такое решение приняла судья Ирина Гусева в связи с тем, что «большинство доказательств находится в Волгограде». Решение суда может быть обжаловано в порядке частной жалобы в течение 15 дней, пояснили в Басманном районном суде.



Ранее ИА «Высота 102» сообщало, что заместитель Волгоградского транспортного прокурора Южной транспортной прокуратуры обратился в суд в интересах неопределённого круга лиц с иском к ОАО «РЖД» о запрете закрытия железнодорожного переезда, обязании обеспечить функционирование пешеходной дорожки, пешеходного тоннеля или моста. Этот иск был подготовлен после вмешательства Генпрокуратуры РФ и СК РФ, куда жители поселка Горьковский направили жалобы, узнав, что строительство новой ветки железной дороги в этом населенном пункте лишит их транспортной доступности и отрежет часть поселка от объектов инфраструктуры.

Между тем, как рассказали жители заполотновской части поселка, в РЖД подтвердили свою позицию в недавнем письме, которое они получили в преддверии первого судебного заседания в суде Москвы.

— Ничего нового в этом письме не содержится, — рассказали волгоградцы. — В РЖД нам снова сообщили, что готовы построить только пешеходный переход, но не переезд, который нужен того, чтобы мы могли ездить в поселок в магазины, в поликлинику, возить детей в детские сады и школы. И обещали сделать съезды со строящейся дороги. Причем ранее они признавали, что съездов со строящейся объездной дороги не будет, так как железная дорога не может «внедриться» в проект другого федерального ведомства - Росавтодора. Ну что ж, если суд будет в Волгограде, мы готовы продолжить защищать свои права. Хоть посмотрим в глаза тем, кто решил сделать нас изгоями. Хотя, конечно, мы расстроены, что дело затягивается.

При этом, по словам жителей заполотновской части поселка, в неофициальных беседах представители железной дороги заявляли, что строительством железнодорожного переезда должны заниматься власти Волгограда, в частности, администрация Советского района, так как горьковцы являются жителями города.

