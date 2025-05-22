Володин призвал покаяться коммунистов, предложивших вернуть Сталинград

Председатель Госдумы Вячеслав Володин резко высказался на тему то и дело поступающих предложений о необходимости переименования Волгограда в Сталинград. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на РБК, дискуссия возникла на заседании Госдумы при рассмотрении законопроекта об упрощении порядка проведения работ по содержанию объектов культурного наследия. В ходе обсуждения депутаты от КПРФ заявили о незащищенности памятников советской эпохи.

В ответ на это Вячеслав Володин напомнил, что советские власти переименовали ряд объектов, названных в честь Сталина, и призвал «покаяться», тех, кто сначала позволил это сделать, пересмотрев свое мнение о нем.

– Взяли, назвали Царицын Сталинградом, а потом тоже переименовали. Кто делал? Молчите! Сами сделали. А сейчас говорите — верните. Вы разочаровались в роли Сталина? Вы его осудили? Ну, тогда придерживайтесь этой линии! Но если вы пересмотрели эту роль, тогда покайтесь, – сказал спикер Госдумы.

– Где памятники Сталину? Кто их снес? Сейчас вы начинаете говорить о роли Сталина, хотя эту роль сами уничтожили, не оставив камня на камне от его наследия на 20-м съезде, – продолжил обличать коммунистов Володин.

Напомним, в марте 2025 года лидер КПРФ Геннадий Зюганов потребовал переименовать Волгоград в Сталинград. В конце апреля 2025 года во время визит в Волгоград Владимира Путина губернатор Волгоградской области передал ему просьбу ветеранов присвоить имя Сталинград аэропорту Волгограда, после чего появился соответствующий указ. Однако призывы переименовать Волгоград в Сталинград не иссякают.

Фото: пресс-служба Госдумы