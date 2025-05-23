В Волгограде осудили местную жительницу, заколовшую супруга





В Красноармейском районе Волгограда суд вынес приговор местной жительнице, в пылу ссоры расправившейся с супругом. Как сообщает ИА «Высота 102», убийство произошло в многоквартирном доме на ул. Удмуртской, когда пара распивала спиртные напитки.

- 22 декабря 2024 года между осужденной и её гражданским супругом в ходе распития спиртных напитков произошел бытовой конфликт. Разъяренная женщина взяла кухонный нож и нанесла им удар по телу своего сожителя. Ранение оказалось смертельным, - рассказали журналистам в пресс-службе СУ СК России по Волгоградской области.

Спасти волгоградца не смогли даже врачи, оперативно прибывшие на вызов. По информации следствия, мужчина от полученных ран скончался на месте.

Отметим, женщина была сразу же задержана правоохранителями и признала свою вину. Приговором суда ей назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы. Отбывать его волгоградка будет в колонии общего режима.

Фото из архива ИА «Высота 102»