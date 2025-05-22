Общество

В Волгограде стартует сезон кинопоказов под открытым небом

Общество 22.05.2025 17:43
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22.05.2025 17:43


В Волгограде на территории Центрального парка культуры и отдыха 24 мая стартует сезон кинопоказов под открытым небом. Вечером в этот день в ЦПКиО покажут «Такси 3».

– Открытый кинотеатр расположится на площадке около кофейни «Кофемолка», вход на мероприятие бесплатный. В воскресенье, 25 мая, на большом экране волгоградцы посмотрят кино «Иван Васильевич меняет все», – рассказали в пресс-службе парка. 

Начало киносеансов запланировано на 20.00. С собой гостям парка необходимо принести коврик или плед, чтобы удобнее расположиться на траве. 

Фото: ЦПКиО 

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