В Волгограде стартует сезон кинопоказов под открытым небом





В Волгограде на территории Центрального парка культуры и отдыха 24 мая стартует сезон кинопоказов под открытым небом. Вечером в этот день в ЦПКиО покажут «Такси 3».

– Открытый кинотеатр расположится на площадке около кофейни «Кофемолка», вход на мероприятие бесплатный. В воскресенье, 25 мая, на большом экране волгоградцы посмотрят кино «Иван Васильевич меняет все», – рассказали в пресс-службе парка.

Начало киносеансов запланировано на 20.00. С собой гостям парка необходимо принести коврик или плед, чтобы удобнее расположиться на траве.

Фото: ЦПКиО