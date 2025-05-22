Еда на дороге: на мосту через Ахтубу в ДТП попал грузовик дискаунтера «Победа»

Под Волгоградом в ДТП попал грузовик дискаунтера «Победа, полный продуктов. По свидетельствам очевидцев, грузовой автомобиль столкнулся с дорожной спецтехникой на мосту через Ахтубу. В результате столкновения коробки и упаковки с едой вывалились прямо на проезжую часть.





В ГУ МВД по Волгоградской области ИА «Высота 102» прокомментировали происшествие.

– По предварительной информации, 22 мая в 8-00 час. на 2 пусковом комплексе через реку Волга в Среднеахтубинском районе водитель грузового автомобиля не справился с управлением и совершил наезд на КДМ. В результате ДТП пострадавших нет, – пояснили в главке.





Фото ГУ МВД по Волгоградской области