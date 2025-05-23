Рост цен на курятину в волгоградских магазинах встревожил ФАС

Экономика 23.05.2025 06:18
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23.05.2025 06:18
ФАС РФ направила запросы крупным российским производителям мяса кур и свинины. Как сообщили ИА «Высота 102» в антимонопольном ведомстве, 13 компаний должны предоставить информацию об объемах производства и реализации продукции, а также данные о себестоимости, оптово-отпускных ценах и рентабельности продаж.
В случаях повышения оптово-отпускных цен на мясо курицы, индейки и свинины в апреле-мае 2025 года ведомство также запросило информацию о его причинах. При наличии оснований ФАС России примет меры антимонопольного реагирования, предупредили в ведомстве.
Отчитываться перед ФАС РФ будут такие крупные производители мяса птицы, как ПАО «Черкизово», «ГАП Ресурс» и АО «Приосколье» (ООО «Инвест Трейд»), ГК «Дамате».
Крупнейшие производители свинины — ООО «ГК «Русагро»», ООО «АПХ «Мираторг»», АО «Сибагро», ООО «Гвардия», ООО «Камский бекон», ООО «Знаменский СГЦ», ООО «РКЗ-Тавр», АО фирма «Агрокомплекс», ООО «МПП Южное».
Продукция данных компаний продается и в Волгоградской области. Между тем, по последним данным Волгоградстата, куры в регионе подорожали за минувшую неделю на 4, 64% (до 197 рубля за кг). Свинина стала стоить больше на 1,8% (374 рубля за кг).
Фото V102.RU (архив)
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