Расследования

Ректор МГАФК Николай Чесноков скончался во время визита в Волгоград

Расследования 22.05.2025 14:56
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22.05.2025 14:56


В Волгограде 22 мая во время официального визита скончался ректор Московской государственной академии физической культуры Николай Чесноков. Информацию о скоропостижной кончине распространила днем пресс-служба вуза. 

С прискорбием сообщаем, что на 69-м году жизни скоропостижно скончался ректор Московской государственной академии физической культуры, Чесноков Николай Николаевич, доктор педагогических наук, профессор, академик РАЕН, – говорится в официальном сообщении.

Как рассказали в академии, Николай Чесноков прибыл в Волгоград на XXVIII Всероссийском фестивале студентов вузов физической культуры. В городе-герое собрались студенты учреждений, подведомственных Минспорта России и Белорусского государственного университета физической культуры. 

Сегодня утром Николай Чесноков в составе делегации принимал участие в возложении венков в пантеоне воинской славы на главной высоте России. 

Следственными органами организована процессуальная проверка. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, смерть мужчины не носит признаков криминального характера.

– Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, – добавили в СК.

 Фото: МГАФК

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