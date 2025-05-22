Ректор МГАФК Николай Чесноков скончался во время визита в Волгоград

В Волгограде 22 мая во время официального визита скончался ректор Московской государственной академии физической культуры Николай Чесноков. Информацию о скоропостижной кончине распространила днем пресс-служба вуза.

– С прискорбием сообщаем, что на 69-м году жизни скоропостижно скончался ректор Московской государственной академии физической культуры, Чесноков Николай Николаевич, доктор педагогических наук, профессор, академик РАЕН, – говорится в официальном сообщении.

Как рассказали в академии, Николай Чесноков прибыл в Волгоград на XXVIII Всероссийском фестивале студентов вузов физической культуры. В городе-герое собрались студенты учреждений, подведомственных Минспорта России и Белорусского государственного университета физической культуры.

Сегодня утром Николай Чесноков в составе делегации принимал участие в возложении венков в пантеоне воинской славы на главной высоте России.

Следственными органами организована процессуальная проверка. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, смерть мужчины не носит признаков криминального характера.

– Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, – добавили в СК.

Фото: МГАФК