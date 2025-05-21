Волгоград стал центром ИТ-технологий с открытием офиса компании IBS

Экономика 21.05.2025 16:22 Реклама
0
21.05.2025 16:22 Реклама
В Волгограде прошла торжественная церемония открытия регионального офиса IBS — одной из ведущих ИТ-сервисных компаний России. В Поволжье компания планирует развивать такие передовые направления, как искусственный интеллект и продвинутая аналитика, роботизация, цифровые двойники, машинное обучение, BI-аналитика, корпоративные хранилища данных и многое другое.
Группа компаний IBS продолжает расширять географию присутствия, открывая новые офисы в приоритетных для бизнеса регионах. Подразделение в Волгограде станет четвертым региональным офисом в кластере «Поволжье». В нем будет создан центр компетенций в области Big Data и управления данными на всех этапах жизненного цикла: от методологии до анализа и прогнозирования.
— Открытие нового офиса компании в Волгограде связано с динамичным развитием региона в ИТ-сфере, высоким уровнем зрелости регионального бизнеса и его открытости к автоматизации своих бизнес-процессов и внедрению новых ИТ-решений, — отметил директор кластера «Поволжье» IBS Николай Кирсанов. — В первую очередь мы планируем развивать в регионе самые передовые направления, связанные с обработкой и анализом данных. Это корпоративные хранилища данных, искусственный интеллект и продвинутая аналитика, машинное обучение, BI-аналитика, роботизация, цифровые двойники и многое другое.
Интересно, что группа компаний IBS также уделяет большое внимание выстраиванию партнерских отношений с вузами, в которых готовят профильных специалистов. В Волгограде планируется укреплять сотрудничество с ВолгГТУ и ВолГУ. На базе регионального центра IBS будут проходить стажерские программы, по итогам которых молодые специалисты смогут получить предложения о трудоустройстве в ИТ-отрасли.
Офис IBS в Волгограде рассчитан на 70 сотрудников с возможностью дальнейшего расширения. Он организован в открытом формате (оpen space) с современными переговорными комнатами, учебным классом и пространством для отдыха.
— Планы по развитию офиса амбициозные — в течение ближайших двух лет планируем как минимум удвоить штат сотрудников. Мы рассчитываем, что региональный центр IBS в Волгограде позволит выстроить более тесное взаимодействие с локальным рынком и оперативно реагировать на запросы бизнеса, в том числе по вопросам обеспечения технологической независимости, — добавил директор кластера «Поволжье» IBS Николай Кирсанов.
На сегодня IBS является ключевым бизнес- и технологическим партнером лидеров российской экономики. За 32 года работы компания успешно реализовала свыше 16 тысяч проектов, объединив более четырех тысяч специалистов разных направлений: архитекторов, аналитиков, бизнес-консультантов, методологов, инженеров, программистов и тестировщиков. Головной офис расположен в Москве. Центры разработки и обслуживания клиентов — в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Перми, Ульяновске, Уфе, Пензе, Белгороде, Вологде, Таганроге, Новочеркасске, Омске, Шахтах и Тюмени.
Фото предоставлено пресс-службой IBS.
Наталья Соболева
Реклама. ООО «ИБС Софт»», ИНН 773721689, erid: F7NfYUJCUneRJUWQevPr
Совет Федерации поддержал все проекты развития Волгоградской области21.05.2025 15:56
Экономика 21.05.2025 15:56
Волгоградская область запросила у кабмина 6,7 млрд рублей на реконструкцию очистных19.05.2025 18:01
Экономика 19.05.2025 18:01
Волгоградцы накопили в банках полтриллиона рублей19.05.2025 15:36
Экономика 19.05.2025 15:36
Продвинутым айтишникам в Волгограде обещают зарплату в 400 тысяч17.05.2025 13:40
Экономика 17.05.2025 13:40
Волгоградцы за три месяца заняли у банков 58,7 млрд рублей16.05.2025 21:12
Экономика 16.05.2025 21:12
Частные дома составили львиную долю введенного в Волгоградской области жилья16.05.2025 08:15
Экономика 16.05.2025 08:15
Книги, «свинки» и матрасы: где жители южных регионов хранят наличные15.05.2025 12:20
Экономика 15.05.2025 12:20
Волгоградцев шокировал картофель за 139 рублей15.05.2025 10:43
Экономика 15.05.2025 10:43
Цены на картофель и капусту взлетели в Волгограде15.05.2025 07:10
Экономика 15.05.2025 07:10
В Волгограде бензин подорожал на 1 копейку14.05.2025 21:39
Экономика 14.05.2025 21:39
В Волгоградской области начали выдавать «семейную ипотеку» на вторичное жилье13.05.2025 17:14
Экономика 13.05.2025 17:14
В России запускают проект по развитию медицинского туризма13.05.2025 11:53
Экономика 13.05.2025 11:53
В Волгоградской области на 70% нарастили производство маринованных огурцов13.05.2025 07:33
Экономика 13.05.2025 07:33
«Красный октябрь» подтвердил результативность систем менеджмента качества и экологического менеджмента12.05.2025 11:14 Реклама
Экономика 12.05.2025 11:14 Реклама
Половине волгоградцев предрекли зарплаты в 100 тысяч через 6 лет12.05.2025 09:00
Экономика 12.05.2025 09:00