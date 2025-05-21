Экономика

Волгоград стал центром ИТ-технологий с открытием офиса компании IBS

Экономика 21.05.2025 16:22 Реклама
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21.05.2025 16:22 Реклама


В Волгограде прошла торжественная церемония открытия регионального офиса IBS — одной из ведущих ИТ-сервисных компаний России. В Поволжье компания планирует развивать такие передовые направления, как искусственный интеллект и продвинутая аналитика, роботизация, цифровые двойники, машинное обучение, BI-аналитика, корпоративные хранилища данных и многое другое.
Группа компаний IBS продолжает расширять географию присутствия, открывая новые офисы в приоритетных для бизнеса регионах. Подразделение в Волгограде станет четвертым региональным офисом в кластере «Поволжье». В нем будет создан центр компетенций в области Big Data и управления данными на всех этапах жизненного цикла: от методологии до анализа и прогнозирования.
— Открытие нового офиса компании в Волгограде связано с динамичным развитием региона в ИТ-сфере, высоким уровнем зрелости регионального бизнеса и его открытости к автоматизации своих бизнес-процессов и внедрению новых ИТ-решений, — отметил директор кластера «Поволжье» IBS Николай Кирсанов. — В первую очередь мы планируем развивать в регионе самые передовые направления, связанные с обработкой и анализом данных. Это корпоративные хранилища данных, искусственный интеллект и продвинутая аналитика, машинное обучение, BI-аналитика, роботизация, цифровые двойники и многое другое.

Интересно, что группа компаний IBS также уделяет большое внимание выстраиванию партнерских отношений с вузами, в которых готовят профильных специалистов. В Волгограде планируется укреплять сотрудничество с ВолгГТУ и ВолГУ. На базе регионального центра IBS будут проходить стажерские программы, по итогам которых молодые специалисты смогут получить предложения о трудоустройстве в ИТ-отрасли.

Офис IBS в Волгограде рассчитан на 70 сотрудников с возможностью дальнейшего расширения. Он организован в открытом формате (оpen space) с современными переговорными комнатами, учебным классом и пространством для отдыха.

— Планы по развитию офиса амбициозные — в течение ближайших двух лет планируем как минимум удвоить штат сотрудников. Мы рассчитываем, что региональный центр IBS в Волгограде позволит выстроить более тесное взаимодействие с локальным рынком и оперативно реагировать на запросы бизнеса, в том числе по вопросам обеспечения технологической независимости, — добавил директор кластера «Поволжье» IBS Николай Кирсанов.
На сегодня IBS является ключевым бизнес- и технологическим партнером лидеров российской экономики. За 32 года работы компания успешно реализовала свыше 16 тысяч проектов, объединив более четырех тысяч специалистов разных направлений: архитекторов, аналитиков, бизнес-консультантов, методологов, инженеров, программистов и тестировщиков. Головной офис расположен в Москве. Центры разработки и обслуживания клиентов — в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Перми, Ульяновске, Уфе, Пензе, Белгороде, Вологде, Таганроге, Новочеркасске, Омске, Шахтах и Тюмени.
Фото предоставлено пресс-службой IBS.
Наталья Соболева
Реклама. ООО «ИБС Софт»», ИНН 773721689, erid: F7NfYUJCUneRJUWQevPr

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