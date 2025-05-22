В больнице №7 спасают сбитую на трассе 10-летнюю волгоградку





Волгоградские врачи борются за жизнь 10-летней девочки, которая 22 мая попала под колеса иномарки на трассе в Городищенском районе.

Как сообщили V102.RU в комитете здравоохранения Волгоградской области, состояние ребенка оценивается как крайне тяжелое. Она госпитализирована в больницу №7.

Напомним, трагедия произошла сегодня на 19-м километре трассы «Волгоград – Каменск-Шахтинский-Луганск». Ребенок перебегал проезжую часть в неустановленном для этого месте.

- Состояние крайне тяжелое. Проводятся необходимые медицинские манипуляции, - добавили в облздраве.

Момент наезда на ребенка зафиксировал регистратор, установленный в иномарке.