Происшествия

В больнице №7 спасают сбитую на трассе 10-летнюю волгоградку

Происшествия 22.05.2025 17:56
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22.05.2025 17:56


Волгоградские врачи борются за жизнь 10-летней девочки, которая 22 мая попала под колеса иномарки на трассе в Городищенском районе. 

Как сообщили V102.RU в комитете здравоохранения Волгоградской области, состояние ребенка оценивается как крайне тяжелое. Она госпитализирована в больницу №7.

Напомним, трагедия произошла сегодня на 19-м километре трассы «Волгоград – Каменск-Шахтинский-Луганск». Ребенок перебегал проезжую часть в неустановленном для этого месте. 

- Состояние крайне тяжелое. Проводятся необходимые медицинские манипуляции, - добавили в облздраве. 

Момент наезда на ребенка зафиксировал регистратор, установленный в иномарке. 

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