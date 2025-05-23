Нулевую продольную в Волгограде перекроют из-за марафона 23-24 мая

В Волгограде 24 мая пройдет девятый Всероссийский полумарафон с синхронным стартом с участием более 1000 человек. Как сообщили V102.RU в мэрии, участникам предстоит преодолеть дистанции от 1 км до 21 км.

Соревнования пройдут на нижней террасе Центральной набережной, что потребует ограничения движения для транспорта на время подготовки и проведения марафона.

- С 21.00 23 мая по 14.00 24 мая вводится ограничение движения, остановки и стоянки транспортных средств на всем протяжении Нулевой продольной магистрали (от ул. Калинина до ул. М. Крылова), а также на прилегающих участках улиц Землянского, 7-й Гвардейской, Комсомольской, Краснознаменской и Калинина, - сообщили в городской администрации.

Автобусы №35 из-за этого будут следовать вместо «Речпорта» до конечной остановки «Детский центр». Также без заезда на набережную в этот период будет работать и вспомогательный маршрут №98.