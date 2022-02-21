«Еще не победа, но луч надежды»: РЖД обяжут построить тоннель для жителей поселка-резервации Волгограда





Волгоградской транспортной прокуратурой подготовлено исковое заявление к ОАО «РЖД» с требованием обеспечения транспортной доступности части поселка Горьковский в Советском районе, которая после строительства дополнительных железнодорожных путей окажется отрезанной от остановок общественного транспорта, магазинов, школ, детских садов и поликлиники. Как сообщается в ответах, направленных ведомством после обращения местных жителей, целью иска является понуждение монополиста к обеспечению функционирования переезда, пешеходной дорожки, к обеспечению возведения пешеходного моста или тоннеля. В документе также указывается на ряд нарушений, допущенных при строительстве железнодорожных путей. В частности, зафиксировано превышение шума при осуществлении работ, отсутствовали ограждение стройки, информационные щиты и сведения об исполнителе работ. Кроме того, после установки шумоизолирующих экранов расстояние от заборов домовладений, расположенных на нечетной стороне улицы Буденного, примыкающей к железной дороге, сузится до 2,5 метров, что сделает невозможным проезд спецехники, а именно пожарных машин. В связи с этим в отношении подрядчика строительства – СМТ№8 ОАО «РЖДСтрой» - возбуждено административное дело по ч.1 ст.9.4 КОаП, юридическое и должностное лицо будут привлечены к административной ответственности.

– Большинство ответов из администрации Волгограда, комитета транспорта и дорожного хозяйства, из других структур были как под копирку – нам сообщали о проекте реконструкции железной дороги, о строительстве объездной дороги, из-за чего мы окажемся в полной резервации, но никто не смог ответить на наш главный вопрос – что же делать нам, если нас отрежут от цивилизации? При этом мы являемся частью Волгограда. Когда-то чиновники присоединили наш отдаленный поселок к городу, чтобы сохранить статус миллионника. Но, по сути, мы бы жили еще хуже, чем в деревне. Потому что даже в деревне есть магазин, та же почта, чего нет в нашей части поселка. Получается, что мы стали жертвами двух федеральных проектов – строительства объездной дороги и железной дороги. Поразительно, как могли авторы проекта не принять во внимание две тысячи живых человек, которых они обрекли на жуткое существование в резервации за четырехметровыми заборами, что вот-вот появятся вдоль дороги? – недоумевают волгоградцы.

Пока жители заполотновской части Горьковского не празднуют победу – до этого еще далеко. Но они признаются, что у них появился лучик надежды на то, что РЖД в стремлении реализовать выгодный коммерческий проект все-таки позаботится и о людях, которые здесь живут.

– В этой организации достаточно средств, чтобы возвести железнодорожный переезд и сохранить нам возможность оставаться жителями города-миллионника. Сначала мы слышали от представителей железной дороги ложь, что на объездной дороге для нашей части поселка сделают съезды, потом они пытались пугать нас тем, что из-за строительства переезда вырастет стоимость билетов на поезда. Ложь начальников мы разоблачили, а билеты на поезда и так дорожают, и мы в этом не виноваты. Поэтому мы считаем, что будет справедливо, если РЖД заработает на расширении железной дороги, но и сделает что-то для людей, – считают волгоградцы.





