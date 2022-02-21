«Еще не победа, но луч надежды»: РЖД обяжут построить тоннель для жителей поселка-резервации Волгограда

Волгоградской транспортной прокуратурой подготовлено исковое заявление к ОАО «РЖД» с требованием обеспечения транспортной доступности части поселка Горьковский в Советском районе, которая после строительства дополнительных железнодорожных путей окажется отрезанной от остановок общественного транспорта, магазинов, школ, детских садов и поликлиники. Как сообщается в ответах, направленных ведомством после обращения местных жителей, целью иска является понуждение монополиста к обеспечению функционирования переезда, пешеходной дорожки, к обеспечению возведения пешеходного моста или тоннеля. В документе также указывается на ряд нарушений, допущенных при строительстве железнодорожных путей. В частности, зафиксировано превышение шума при осуществлении работ, отсутствовали ограждение стройки, информационные щиты и сведения об исполнителе работ. Кроме того, после установки шумоизолирующих экранов расстояние от заборов домовладений, расположенных на нечетной стороне улицы Буденного, примыкающей к железной дороге, сузится до 2,5 метров, что сделает невозможным проезд спецехники, а именно пожарных машин. В связи с этим в отношении подрядчика строительства – СМТ№8 ОАО «РЖДСтрой» - возбуждено административное дело по ч.1 ст.9.4 КОаП, юридическое и должностное лицо будут привлечены к административной ответственности.
Напомним,
жители заполотновской части поселка Горьковский еще в начале прошлого года стали бить тревогу, когда узнали, что проектом реконструкции железной дороги предусмотрено закрытие железнодорожного переезда. Около двух тысяч человек, среди которых немало детей, пенсионеров, инвалидов остались бы отрезанными от центра поселка, где расположены все объекты социальной инфраструктуры, а также остановки общественного транспорта. Введение в эксплуатацию объездной дороги, которая идет вдоль поселка, усугубит ситуацию, связанную с транспортной доступностью части поселка. Так, чтобы доехать до центра поселка, жителям заполотновской части Горьковского пришлось бы преодолевать расстояние на машинах до 20 километров в одну сторону. Столько же бы потребовалось для возвращения домой. Кроме того, в связи с высоким трафиком курсирования товарных поездов (около 18 часов в сутки, включая ночное время), жителям заполотновской части поселка пришлось бы часами стоять у пешеходного перехода, который пообещали им возвести вместо переезда, чтобы отвести детей в школы и детские сады, а также попасть на остановки и в магазины.
Волгоградцы отправили десятки обращений в различные органы власти, чтобы им помогли решить вопрос с сохранением железнодорожного переезда. Разобраться по обращению горожан поручил и глава СК РФ Александр Бастрыкин.
– Большинство ответов из администрации Волгограда, комитета транспорта и дорожного хозяйства, из других структур были как под копирку – нам сообщали о проекте реконструкции железной дороги, о строительстве объездной дороги, из-за чего мы окажемся в полной резервации, но никто не смог ответить на наш главный вопрос – что же делать нам, если нас отрежут от цивилизации? При этом мы являемся частью Волгограда. Когда-то чиновники присоединили наш отдаленный поселок к городу, чтобы сохранить статус миллионника. Но, по сути, мы бы жили еще хуже, чем в деревне. Потому что даже в деревне есть магазин, та же почта, чего нет в нашей части поселка. Получается, что мы стали жертвами двух федеральных проектов – строительства объездной дороги и железной дороги. Поразительно, как могли авторы проекта не принять во внимание две тысячи живых человек, которых они обрекли на жуткое существование в резервации за четырехметровыми заборами, что вот-вот появятся вдоль дороги? – недоумевают волгоградцы.
Пока жители заполотновской части Горьковского не празднуют победу – до этого еще далеко. Но они признаются, что у них появился лучик надежды на то, что РЖД в стремлении реализовать выгодный коммерческий проект все-таки позаботится и о людях, которые здесь живут.
– В этой организации достаточно средств, чтобы возвести железнодорожный переезд и сохранить нам возможность оставаться жителями города-миллионника. Сначала мы слышали от представителей железной дороги ложь, что на объездной дороге для нашей части поселка сделают съезды, потом они пытались пугать нас тем, что из-за строительства переезда вырастет стоимость билетов на поезда. Ложь начальников мы разоблачили, а билеты на поезда и так дорожают, и мы в этом не виноваты. Поэтому мы считаем, что будет справедливо, если РЖД заработает на расширении железной дороги, но и сделает что-то для людей, – считают волгоградцы.