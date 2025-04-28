Общество

«Великое наследие – общее будущее»: первый день форума в Волгограде в 10 фото

Общество 28.04.2025 21:25
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28.04.2025 21:25


28 апреля в Волгограде состоялся первый день международного форума «Великое наследие – общее будущее». Как сообщает ИА «Высота 102», в мероприятии приняли участие порядка 500 представителей делегаций из стран СНГ и дружественных государств.


Начался форум в полдень со встречи участников в аэропорту руководством Волгограда и Волгоградской области. В числе первых в регион прилетел глава Палаты представителей Беларуси Игорь Сергеенко. Также спецрейсами в регион прибыли представители Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, Азербайджана, Киргизии, Кубы, Монголии, Словакии, Сербии, Армении, Туркменистана, Вьетнама и Приднестровья.



Иностранные представители отдали дань памяти подвигу советского народа в борьбе с немецко-фашистским захватчиком, возложив цветы к вечному огню на Мамаевом кургане.


Деловая программа первого дня форума включала в себя заседание молодёжной палаты при Парламентском Собрании Беларуси и России и Молодежного Парламента при Государственной Думе РФ. Мероприятие прошло на площадке оборонно-спортивного лагеря «Авангард».




В свою очередь интерактивный музей «Россия — Моя история» принял тематические секции. Здесь состоялись заседания «Сохранение и защита общей исторической памяти» и «Патриотическое воспитание на основе исторического знания». Первую площадку возглавили вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой и председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по национальной безопасности Геннадий Лепешко, вторую — председатель Комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников и председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по международным делам Сергей Рачков.


Поздним вечером в Волгоград прилетел спикер Госдумы Вячеслав Володин. Руководителя лично встретил в аэропорту губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.


Завершился первый день международного форума «Великое наследие — общее будущее» грандиозным лазерным шоу и салютом на Мамаевом кургане.

Отметим, международный форум «Великое наследие — общее будущее» пройдёт в Волгограде с 28 по 30 апреля. Основные мероприятия состоятся 29 апреля. На этот день запланирована пленарная сессия с участием Владимира Путина и Александра Лукашенко.

Фото: администрация Волгоградской области, ИА «Высота 102»

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