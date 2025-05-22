Волгоградские школьники покорили сцену фестиваля здорового питания

В Волгограде состоялся финал конкурса «Здоровое поколение: фестиваль здорового питания», собравшего свыше 650 школьников из различных образовательных учреждений города. Мероприятие стало важным шагом в реализации приоритетных направлений государственной политики, направленных на развитие и воспитание здоровой и активной молодежи, соответствующей целям национального проекта «Молодежь и дети».

Организаторы конкурса, департамент по образованию администрации Волгограда и Ассоциация участников общественного питания «Профессионалы социального питания и оздоровления населения», совместно с операторами питания, такими как компания «Виво Маркет», создали площадку, способствующую развитию творческих навыков, укреплению командного духа и пропаганде здорового образа жизни среди подростков.

— Этот проект невероятно важен, поскольку он не только развлекает, но и обучает наших детей основам здорового образа жизни. Такие мероприятия формируют правильные привычки и ценности, которые остаются с детьми на всю жизнь, — подчеркнула важность конкурса в приветственном слове заместитель руководителя департамента по образованию администрации Волгограда Светлана Анатольевна Пятаева.

Ключевой задачей конкурса является вовлечение школьников в процесс познания основ правильного питания и формирования устойчивых привычек здорового образа жизни. Эта инициатива полностью совпадает с направлениями федпроекта «Здоровье для всех», нацеленного на создание условий для воспитания социально активных и физически здоровых граждан страны.

Оценивать выступления участников было доверено компетентному жюри. В него вошли представители организаторов и партнеров конкурса. Почетные места в составе жюри заняли Светлана Анатольевна Пятаева, заместитель руководителя департамента по образованию администрации Волгограда и руководитель регионального отделения «Движения Первых» Александр Воробьев, подчеркивая социальную значимость и общественное признание конкурса.

В рамках конкурса участники демонстрировали свои знания в интеллектуальной викторине «Квиз», соревновались в мастерстве кулинарного искусства на «Кулинарном поединке». Красочный финал состоялся в Доме культуры Тракторозаводского района, где 16 команд представили яркие творческие номера, отражающие значимость здорового питания в повседневной жизни. На суд зрителей и членов жюри были представлены костюмированные сценки, современные танцы и даже оригинальная интерпретация известного телевизионного шоу «Пусть говорят». В завершении конкурса состоялась церемония награждения, где победителей отметили дипломами и памятными наградами, а все участники получили грамоты и сувениры от организаторов.

Победителями конкурса стали команды «Форум» из средней школы №100 Кировского района, «Питательные и привлекательные» из средней школы №81 Центрального района, «Радуга вкуса» из гимназии №13 Тракторозаводского района и команда «Фастфуд Бой» из лицея №8 Дзержинского района.

Мероприятие вызвало живой отклик среди общественности и СМИ, привлекая внимание представителей общественных организаций и местных властей.

— Конкурс «Здоровое поколение» способствует формированию у школьников базовых представлений о правильном питании и здоровом образе жизни. Участие в таких мероприятиях помогает детям осмысливать важность заботы о своем здоровье, развивает у них интерес к теме и может стать основой для устойчивых привычек в их повседневной жизни, — отметил журналист, член Общественной палаты Волгоградской области Сергей Жуков. — Полученные ими на этапах конкурса знания влияют и на социум, в котором они находятся. Обсуждение вопросов здоровья и правильного питания становится частью школьной и семейной повестки.

Виталий Филареев, заместитель председателя Городищенской районной думы, общественный деятель, подчеркнул важность подобных мероприятий и добавил:

— Такие проекты имеют большое значение, поскольку они способствуют созданию благоприятной среды для формирования здорового образа жизни среди молодежи. Особенно приятно отметить, что современный бизнес все чаще выступает в роли социальных партнеров государства, активно поддерживая реализацию задач национальных проектов, таких как «Молодежь и дети» и «Здоровье». Это сотрудничество играет ключевую роль в формировании здорового общества и создании устойчивого фундамента для будущих поколений.

Фото: пресс-служба ООО «Виво Маркет»

Реклама. ООО «Виво Маркет», ИНН 3461061226, erid: F7NfYUJCUneRJUWV6tAT