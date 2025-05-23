Пять человек погибли и двое ранены в ДТП в Волгоградской области





В Волгоградской области в результате дорожно-транспортного происшествия в Жирновском районе погибли пять человек. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ГУ МВД России по региону, ДТП произошло 22 мая поздно вечером на 6-м километре автодороги «Жирновск - Рудня - Вязовка - Михайловка - Кумылженская - Вешенская».





– По предварительным данным водитель автомашины «Лада Калина» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с двумя встречными автомашинами, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. – В результате ДТП от полученных травм скончались пять человек, двое получили травмы.





По поручению врио начальника ГУ МВД Дмитрия Свинова для установления всех обстоятельств на место аварии выезжали руководство областной Госавтоинспекции, следователи и эксперты-автотехники главка.

По факту ДТП с пятью погибшими следователем ОМВД России по Жирновскому району возбуждено уголовное дело.

Фото, видео: ГУ МВД России по Волгоградской области