Ребенок потерялся в Волгограде во время страшного урагана





В Волгограде 20 мая поздним вечером на город обрушился ураганный ветер и сильный ливень. В условиях резкого ухудшения погодных условий на юге областного центра – в Красноармейском районе – потерялся девятилетний ребенок. Сообщение о пропаже школьника поступило волонтерам уже в двенадцатом часу ночи и застало их по дороге домой с других поисков. О том, как за несколько часов удалось разыскать ребенка, рассказали спустя два дня в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

По уточненным сведениям срочное сообщение поступило в 23.15.

– Времени на раздумья не было, на улице бушевала непогода: ветер, ливень, поваленные ветки. Как ребенок мог оказаться на улице в такую ночь? Этот вопрос не давал мне покоя. По дороге меня назначили старшим на месте. Я волновался, ведь раньше не был старшим на поиске ребенка, но наши поисковики – Ирина (позывной «Амелия»), Сергей (позывной «Серега») и Дмитрий (позывной «Сол») – поддержали меня. Это придало уверенности, и я сразу начал обдумывать план действий, – вспоминает события того вечера поисковик Павел (позывной «Штиль»).

Прибыв в Красноармейский район, волонтеры распределили задачи, распределились по поисковым группам и отправились на выполнение первых задач. Всего за два часа добровольцам удалось разыскать в одном из подъездов.

– Мальчик был напуган, так как не ожидал, что так много людей будут его искать. Мы передали ребенка отцу. В этот момент даже погода успокоилась: дождь и ветер стихли. Мы сделали свою работу, и для всех это было важно, – говорит Павел.

В поисковом отряде «ЛизаАлерт» добавляют, что, несмотря на непогоду, в поисках принимали участие и местные жители.

Фото: ЛизаАлерт /vk.com