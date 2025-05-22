С погибшим Павлом Рязановым простятся в Рудне Волгоградской области

В рабочем поселке Рудня Волгоградской области в последний путь проводят погибшего в ходе специальной военной операции Павла Рязанова. О гибели участника СВО сообщили в администрации района.
По данным администрации Руднянского района, 39-летний Павел Сергеевич Рязанов погиб при выполнении боевой задачи 7 марта 2025 года.
– Павел Сергеевич с честью выполнил свой воинский долг по защите Родины. Вечная ему слава и память, – говорится в некрологе, опубликованном на странице районной администрации.
Прощание с Павлом Рязановым состоится 24 мая.