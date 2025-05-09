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День Великой Победы в Волгограде: что посмотреть и как доехать

Главное 09.05.2025 06:30
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09.05.2025 06:30


Сегодня, 9 мая, в Волгограде пройдут основные события в рамках празднования  Дня Победы. Парад на площади  Павших Борцов начнется в 10 часов по московскому времени. 

На Центральной набережной Волгограда праздник стартует с 11.00. На нескольких площадках откроются мастер-классы, кинопоказы, пройдут выступления артистов. Здесь же можно будет отведать солдатской каши.

С 15.30 до 19.00 на главной сцене  на нижней террасе Центральной набережной Волгограда пройдет концертная программа с участием местных артистов.

На Мамаевом кургане 9 мая в 21.00, 21.40, 23.00 ч. покажут «Свет Великой Победы». В День Победы на главной высоте России также прогремит фейерверк.


Такое же шоу состоится 9 мая в 20.00 и 21.00 ч. около музея-панорамы «Сталинградская битва».

В 19.00 нижней террасе Центральной набережной начнется большой праздничный гала-концерт. Здесь же выступит «Хор Турецкого». После концерта прогремят артиллерийский салют и  фейерверк. Салют запустят на Центральной набережной в 22.00. Также фейерверк  на бульваре Энгельса организуют и для жителей Красноармейского района.


Необходимо помнить, что сегодня в Волгограде будут действовать ограничения для движения транспорта.

В частности, с 06.00 до 12.00 они вводятся на автомобильных дорогах следующих улиц:
  • ул. Краснознаменской от пр. им. В.И. Ленина до улицы Глубокоовражной;
  • ул. им. Ленина от пр. им. В.И.Ленина до ул. Коммунистической;
  • ул. Гоголя от ул. Мира до ул. Коммунистической;
  •  Аллеи Героев от пр. им. В.И.Ленина до ул. Мира;
  • ул. Мира от ул. Краснознаменской до ул. Комсомольской;
  • пр. им. В.И.Ленина от ул. Краснознаменской до ул. Комсомольской.


Сегодня же общественный транспорт будет работать по спецграфику и до поздней ночи, а жителей южных районов довезет до дома дополнительная электричка, которая отправится со ст. Волгоград-1 в 22:55, а прибудет на конечную ст. Шпалопропитка в 23:57.

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