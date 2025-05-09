День Великой Победы в Волгограде: что посмотреть и как доехать





Сегодня, 9 мая, в Волгограде пройдут основные события в рамках празднования Дня Победы. Парад на площади Павших Борцов начнется в 10 часов по московскому времени.

На Центральной набережной Волгограда праздник стартует с 11.00. На нескольких площадках откроются мастер-классы, кинопоказы, пройдут выступления артистов. Здесь же можно будет отведать солдатской каши.

С 15.30 до 19.00 на главной сцене на нижней террасе Центральной набережной Волгограда пройдет концертная программа с участием местных артистов.

На Мамаевом кургане 9 мая в 21.00, 21.40, 23.00 ч. покажут «Свет Великой Победы». В День Победы на главной высоте России также прогремит фейерверк.





Такое же шоу состоится 9 мая в 20.00 и 21.00 ч. около музея-панорамы «Сталинградская битва».

В 19.00 нижней террасе Центральной набережной начнется большой праздничный гала-концерт. Здесь же выступит «Хор Турецкого». После концерта прогремят артиллерийский салют и фейерверк. Салют запустят на Центральной набережной в 22.00. Также фейерверк на бульваре Энгельса организуют и для жителей Красноармейского района.





Необходимо помнить, что сегодня в Волгограде будут действовать ограничения для движения транспорта.

ул. Краснознаменской от пр. им. В.И. Ленина до улицы Глубокоовражной;

ул. им. Ленина от пр. им. В.И.Ленина до ул. Коммунистической;

ул. Гоголя от ул. Мира до ул. Коммунистической;

Аллеи Героев от пр. им. В.И.Ленина до ул. Мира;

ул. Мира от ул. Краснознаменской до ул. Комсомольской;

пр. им. В.И.Ленина от ул. Краснознаменской до ул. Комсомольской.

В частности, с 06.00 до 12.00 они вводятся на автомобильных дорогах следующих улиц:





Сегодня же общественный транспорт будет работать по спецграфику и до поздней ночи, а жителей южных районов довезет до дома дополнительная электричка, которая отправится со ст. Волгоград-1 в 22:55, а прибудет на конечную ст. Шпалопропитка в 23:57.



