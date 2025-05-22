«Качу как хочу»: маршрутчика в Волжском наказали за выезд на встречку





В Волгоградской области полицейские наказали водителя маршрутного такси, который игнорировал красный сигнал светофора и выезжал на полосу встречного движения. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, опасной ездой водителя маршрутки №6 в городе Волжский, которая попала на видео, заинтересовались полицейские.

Установить «лихача» не составило труда. В отношении 49-летнего мужчины оформлено сразу несколько административных материалов: за проезд на запрещающий сигнал светофора (ч. 1 ст. 12.12 КоАП РФ), за нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги (ч. 1 ст. 12.15 КоАП РФ) и выезд на полосу, предназначенную для встречного движения (ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ).

Водителю грозит лишение права управления транспортным средством.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области