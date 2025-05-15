«Конец этому будет?»: проезд в маршрутках Волжский-Волгоград подорожал до 150 рублей

Общество 15.05.2025 13:47
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15.05.2025 13:47
Стоимость проезда в маршрутках Волжский-Волгоград снова повысилась. Как рассказали ИА «Высота 102» шокированные пассажиры, сегодня, 15 мая, поездка из Волжского до ВолГУ на маршрутке №260 стала стоить 150 рублей вместо прежних 130. Доехать на маршрутке №160 из Волжского до 7-й гвардейской теперь получится только за 100 рублей, тогда как ранее было 80 рублей. Соответственно, подорожал проезд на межмуниципальных маршрутках и по Волгограду.
– Сегодня многие волгоградцы, которые подсаживались в городе на волжские маршрутки, узнав о новых ценниках на проезд, просто отказывались платить и выходили, – рассказала ИА «Высота 102» волжанка Анастасия. – Но у волгоградцев хотя бы есть альтернатива доехать на другом виде транспорта, а что делать нам, волжанам? Перевозчики просто обнаглели! Они повышают проезд тогда, когда захотят, и на сколько хотят! Вот только недавно, зимой, повышали и опять?
По словам волжан, сегодня самым доступным по цене транспортом, который соединяет Волжский с Волгоградом, являются два автобусных маршрута автоколонны №1732 - №№123 и 146. Доехать из старой части Волжского до центра Волгограда можно в настоящее время всего за 52 рубля. Однако автобусов явно не хватает. Сегодня, поделились волжане, утренние автобусы №123 шли битком.
Жители Волжского возмущены постоянно дорожающим проездом.
- Городские маршрутки подорожали до 50 рублей, теперь еще и межгородские. Кто-то, может, думает, что в Волжском живут самые богатые жители? Когда остановится этот ценовой беспредел? – задаются вопросами волжане.
Редакция ИА «Высота 102» направила запрос в комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области с просьбой прояснить ситуацию. Ответ ожидается.
Фото V102.RU (архив)
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