Пыталась перебежать трассу: регистратор снял наезд Kia на школьницу под Волгоградом





В Городищенском районе Волгоградской области 22 мая произошло дорожно-транспортное происшествие с участием школьницы. Как сообщает V102.RU со ссылкой на региональный главк МВД, авария произошла днем на 19-м километре трассы «Волгоград – Каменск-Шахтинский-Луганск».





По предварительной информации полицейских, водитель Kia Rio совершил наезд на 10-летнюю девочку, которая перебегала проезжую часть в неустановленном для этого месте.

- Ребенок доставлен в больницу. По данному факту проводится проверка, - добавили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Добавим, что, судя по кадрам с регистратора, детей на дороге в момент ДТП было четверо. Все они находились по бокам проезжей части. Девочка выбежала перед машиной внезапно и у водителя не было возможности избежать наезда.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области