Расследования

Прокуратура озвучила подробности страшного ДТП под Волгоградом с пятью жертвами

Расследования 23.05.2025 08:17
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23.05.2025 08:17


Прокуратура Волгоградской области взяла на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим автомобилем, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц) по факту дорожно-транспортного происшествия в Жирновском районе. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, 22 мая 2025 года в 22 часа 13 минут на 6-м км автодороги «Жирновск - Рудня - Вязовка - Михайловка» 23-летний водитель автомобиля марки «Лада 111930» при совершении обгона выехал на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с двумя встречными автомобилями «Лада 111830» и ВАЗ 21124.
В результате ДТП от полученных травм на месте происшествия погиб 21-летний водитель автомобиля «Лада 111830», 20-летняя девушка, следовавшая в этом же авто в качестве пассажира. Также на месте аварии погиб водитель «Лада 111930» и пассажиры - 28-летняя женщина и 18-летний парень. С места аварии госпитализированы 23-летний водитель ВАЗ 21124 и 23-летняя девушка, следовавшая в этом авто в качестве пассажира.
Прокуратура взяла расследование возбужденного уголовного дела на контроль.
Ранее, напомним, ИА «Высота 102» сообщало, что за рулем Лады Калины, вылетевшей на встречную полосу, был житель Астрахани. 
Фото прокуратуры Волгоградской области t.me

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