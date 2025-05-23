Расследования 23.05.2025 08:17
0
23.05.2025 08:17
Прокуратура Волгоградской области взяла на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим автомобилем, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц) по факту дорожно-транспортного происшествия в Жирновском районе. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, 22 мая 2025 года в 22 часа 13 минут на 6-м км автодороги «Жирновск - Рудня - Вязовка - Михайловка» 23-летний водитель автомобиля марки «Лада 111930» при совершении обгона выехал на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с двумя встречными автомобилями «Лада 111830» и ВАЗ 21124.
В результате ДТП от полученных травм на месте происшествия погиб 21-летний водитель автомобиля «Лада 111830», 20-летняя девушка, следовавшая в этом же авто в качестве пассажира. Также на месте аварии погиб водитель «Лада 111930» и пассажиры - 28-летняя женщина и 18-летний парень. С места аварии госпитализированы 23-летний водитель ВАЗ 21124 и 23-летняя девушка, следовавшая в этом авто в качестве пассажира.
Прокуратура взяла расследование возбужденного уголовного дела на контроль.
Ранее, напомним, ИА «Высота 102» сообщало, что за рулем Лады Калины, вылетевшей на встречную полосу, был житель Астрахани.
Фото прокуратуры Волгоградской области t.me
В Волгограде осудили местную жительницу, заколовшую супруга23.05.2025 09:34
Расследования 23.05.2025 09:34
Среди 5 погибших в жутком ДТП оказались жители Астрахани и Волгоградской области23.05.2025 08:04
Расследования 23.05.2025 08:04
Суд лишил прав волгоградца, сбившего мать 8 детей в СНТ на Зеленом22.05.2025 18:10
Расследования 22.05.2025 18:10
Роскачество обнаружило фальшивый сыр в пицце известных марок22.05.2025 16:32
Расследования 22.05.2025 16:32
Ректор МГАФК Николай Чесноков скончался во время визита в Волгоград22.05.2025 14:56
Расследования 22.05.2025 14:56
Под Волгоградом за гибель в ДТП 17-летней девушки осудили водителя-подростка22.05.2025 11:07
Расследования 22.05.2025 11:07
ФСБ задержала 21-летнего волгоградца за поддержку теракта в Ингушетии22.05.2025 09:31
Расследования 22.05.2025 09:31
В Городище замглавы района Торгашина обвинили в мошенничестве на 63 млн рублей21.05.2025 17:28
Расследования 21.05.2025 17:28
Суд в Волгограде отправил в колонию банду чеченцев-разбойников21.05.2025 16:46
Расследования 21.05.2025 16:46
Волгоградца осудили за жестокое убийство матери на глазах ребенка21.05.2025 16:45
Расследования 21.05.2025 16:45
Экс-главу СУ СКР по Волгоградской области Музраева не смогли доставить в суд21.05.2025 11:38
Расследования 21.05.2025 11:38
В волгоградском Котово коммерсант хотел откупиться взяткой от полиции21.05.2025 10:44
Расследования 21.05.2025 10:44
Под Волгоградом осудили сбежавшего с места смертельного ДТП водителя21.05.2025 09:37
Расследования 21.05.2025 09:37
Волгоградские оперативники задержали в Москве крупного наркодилера с полцентнера запрещенки21.05.2025 09:07
Расследования 21.05.2025 09:07
Двое детей стали свидетелями попытки убийства отца в Волгограде20.05.2025 14:21
Расследования 20.05.2025 14:21