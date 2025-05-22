Роскачество обнаружило фальшивый сыр в пицце известных марок

Расследования 22.05.2025 16:32
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22.05.2025 16:32
В Роскачестве исследовали сыр в пиццах наиболее известных пиццерий и в полуфабрикатах и сделали неприятное открытие. Как сообщает ИА «Высота 102», для исследования закупались пиццы «Маргарита», чтобы выяснить, содержится ли в них натуральный сыр или его заменяют более дешевым аналогом на растительной основе. Результаты показали, что проблемы есть даже в наиболее известных сетях.
При этом в маркировке закупленных пицц ни на одной этикетке в составе сыра нигде изначально не было указано наличие растительных жиров, в том числе в замороженном продукте.
Лабораторные анализы показали их наличие в 9 образцах из 20.
В частности, крайне низкое содержание молочного жира и очень высокое содержание фитостеринов было зафиксировано в сыре пиццы марки «Цезарь», «Токио-City», «Ozon fresh х Траттория СЫРОВАРНЯ», «Империя пиццы», PizzaSushiWok, «ПиццаН».
В моцарелле «Додо Пиццы», «Папа Джонс», IL Patio по результатам исследования выявили частичную замену молочных жиров растительными.
Это нарушает требования к маркировке пищевой продукции и вводит потребителя в заблуждение, отметили в организации.
Фото: shedevrum.ai
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