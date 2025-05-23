Потенциальные пляжи Волгограда проверят на паразитов и даже на радиацию

Общество 23.05.2025 09:04
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23.05.2025 09:04
В Волгоградской области приступили к исследованию воды и песка на планируемых к открытию зон рекреации в преддверии купального сезона. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном управлении Роспотребнадзора, вода и песок будут проверены по микробиологическим, санитарно-химическим, вирусологическим, паразитологическим и радиологическим показателям.
В ведомстве напомнили, что купаться можно только на специально оборудованных пляжах. Категорически недопустимо купание на водных объектах, оборудованных предупреждающими аншлагами «Купание запрещено!». Наличие на берегу водоема такого знака означает, что вода в водоеме не соответствует гигиеническим требованиям.
Напомним, в 2024 году РПН даже к концу купального сезона не выдала ни одного санитарно-эпидемиологического заключения в областном центре, которое давало разрешение на открытие мест купания, из-за не соответствия проб микробиологическим показателям.
Фото V102.RU (архив)
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