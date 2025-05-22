Суд лишил прав волгоградца, сбившего мать 8 детей в СНТ на Зеленом

Жительница города Волжского Волгоградской области, пострадавшая в результате наезда иномарки, пожаловалась на случившееся Александру Бастрыкину. Руководитель Следкома дал поручение руководителю регионального следственного управления возбудить уголовное дело и представить доклад. Однако, как стало известно ИА «Высота 102», виновник происшествия в СНТ уже наказан.

Напомним, что речь идет о происшествии, которое произошло в СНТ на острове Зеленый 27 апреля. Как ранее сообщало ИА «Высота 102», 53-летний водитель Ssang Yong, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напротив дома №69 по ул. Черничная, двигаясь задним ходом, совершил наезд на 45-летнюю женщину. Она в этот момент пересекала проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля. Пострадавшую тогда доставили в ГКБ №1 Волжского, а в отношении водителя составили административный протокол за нарушения ПДД и организовали проверку.

Как сообщает ИА «Высота 102», виновника ДТП лишили водительских прав. Такое решение сегодня, 22 мая, принял суд.

– В отношении водителя автомобиля SsangYong, совершившего ДТП в состоянии опьянения, сотрудниками Госавтоинспекции был составлен административный протокол. Суд, рассмотрев 22 мая поступившие материалы, назначил водителю наказание в виде лишения прав сроком на 18 месяцев и денежный штраф в сумме 45 тыс. рублей, – прокомментировали в Главке полиции. – По факту получения травм женщиной проводится административное расследование.

Решение об уголовном преследовании виновника ДТП будет принято после того как в распоряжение полицейских поступит медицинская документация о степени тяжести полученного потерпевшей вреда здоровью.