Посуточная аренда квартир в Волгограде на майские праздники, а особенно в дни празднования Дня Победы, когда город переименовывают в Сталинград, шокировали туристов. Цены на жилье выросли в 10 раз и больше. Как сообщили V102.RU гости города-героя, которые прибыли в Волгоград из Ставропольского края, посуточная аренда достаточно скромной квартиры в Краснооктябрьском районе им обошлась в 35 тысяч рублей за ночь.

- Мы очень хотели побывать в вашем городе 9 Мая. Снять номер в гостинице у нас не получилось и пришлось искать квартиру. Цены, конечно, шокировали. 35 тысяч за сутки – это еще дешево, если так можно сказать. Были цены 50 тысяч и выше – это очень дорого, конечно, прям Москва, - рассказали гости города.

На популярном сайте объявлений цены на посуточную аренду квартир после 9 мая тоже «кусаются». Так, к примеру, за однокомнатную квартиру для семьи (2 взрослых и 1 ребенок) в ЖК «Артхаус» возле ТРЦ «Мармелад» с видом на Мамаев курган просят 23 тысячи за ночь, если заселиться сегодня, 10 мая.

За 21 тысячу в сутки предлагают снять двухкомнатную квартиру на улице Качинцев в Дзержинском районе.

В ЖК «Комарово» в Советском районе за двухкомнатную квартиру с хорошим ремонтом просят 50400 рублей за ночь. В Центральном районе Волгограда на эту же дату посуточная аренда 2-комнатной квартиры указана в сумме 30 тысяч рублей.

В основном квартиры вблизи мемориального комплекса в городе-герое с 10 мая, судя по ценам в объявлениях, обойдутся туристам в сумму от 12 тысяч рублей за ночь.

Отметим, что на 10 мая уже можно найти квартиру и за 2,5 тысячи рублей в сутки. Однако жить придется около поселка Вишневая балка в Краснооктябрьском районе. Отметим, что в период с 7 по 9 мая включительно таких цен на рынке посуточной аренды жилья, как уверяют туристы, вообще не было.

Фото: Павел Мирошкин