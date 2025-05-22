Волгоградцам после урагана пообещали +27 и без осадков

В Волгоградской области в пятницу, 23 мая, синоптики обещают +27 градусов. Как сообщает V102.RU со ссылкой на прогноз Волгоградского ЦГМС, существенных осадков в этот день не ожидается.

- Ветер ночью западный 3-8 м/с; днем северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха: ночью +12...+14º, днем +25...+27º, - такую погоду обещают жителям города-героя.

По области погода мало чем будет отличаться. Существенных осадков здесь также не ждут. Ночью будет дуть юго-западный и западный ветер 3-8 м/с. Днем он сменит направление на северный, северо-восточный 5-10 м/с.

Температура воздуха: ночью +11...+16º при прояснениях +5...+10º; днем также +22...+27º.