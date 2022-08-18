Волгоградка зарезала избившего ее мужа

Происшествия 18.08.2022 13:46
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18.08.2022 13:46
В Волгограде женщина подозревается в причинении смертельных травм своему супругу. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, трагедия произошла около полуночи 16 августа. В Красноармейском районе города в одной из квартир дома №59 по улице Сарпинская супруги повздорили на почве совместного распития алкоголя. в ходе которого 31-летний мужчина стал бить свою супругу по голове.
Тогда 39-летняя женщина схватила нож и нанесла своему мужу один удар в область груди. Осознав, что она сделала, волгоградка вызвала скорую помощь, однако прибывшие врачи констатировали смерть супруга.
Возбуждено уголовное дело по ч.1. ст.108 УК – убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны.
В отношении подозреваемой решается вопрос об избрании ей меры пресечения.
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