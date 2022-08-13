Происшествия 13.08.2022 08:11
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13.08.2022 08:11
Более 7 млн рублей лишилась 50-летняя жительница Волгограда после общения с телефонными мошенниками. Как рассказали ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, еще в начале августа женщине позвонил неизвестный, представившийся сотрудником Центробанка. Он сообщил волгоградке, что ее аккаунт на портале госуслуг взломан, этими данными якобы могут воспользоваться мошенники, поэтому необходимо предпринять срочные меры.
Впоследствии потерпевшей звонили еще и другие лица, представлявшиеся то работниками правоохранительных органов, то банковских учреждений. Они сообщили ей, что проводится некая спецоперация по изобличению банковских мошенников и женщина является важным участником этой операции.
Звонившие убедили ее в необходимости оформления кредитов и перевода денег на «безопасные счета». На протяжении недели она оформила в 7 банках займы на общую сумму 6,3 млн рублей и вместе со своими сбережения в сумме 800 тыс. рублей перевела эти средства на неустановленные счета. Еще три дня волгоградка не обращалась в полицию, следуя полученным инструкциям.
Обман вскрылся накануне, после чего потерпевшая обратилась с заявлением о свершенном преступлении. Причем о подобных схемах женщина знала из СМИ и телевидения, разговоров с близкими. Видела женщина и расклеенные сотрудниками полиции у дома, в магазинах листовки о различных видах мошенничеств. Однако это не остановило ее от роковой ошибки.
ГУ МВД России по Волгоградской области в очередной раз разъясняет: сотрудники полиции не просят по телефону граждан принять участие в каких-либо оперативных мероприятиях, а сотрудники банков не запрашивают персональные данные.
Никогда не сообщайте свои личные данные звонившим, не совершайте никаких дистанционных финансовых операций. Помните, ни один банк не потребует подтверждения денежных переводов в ходе телефонного разговора. Обо всех сомнительных звонках сообщайте в полицию.
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