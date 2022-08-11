В центре Волгограда нашли труп 50-летнего мужчины

В Центральном районе Волгограда обнаружили тело 50-летнего мужчины. Как сообщает ИА «Высота 102», труп нашли накануне у дома № 42 по улице Рокоссовского.
— Организована процессуальная проверка, — сообщили информагентству в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области. — Тело без телесных повреждений и признаков насильственной смерти.
Известно, что погибший проживал в соседнем доме. Утром 10 августа волгоградец отправился на прогулку. Мужчине стало плохо, и он скончался во дворе жилого дома. Труп обнаружили местные жители.
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