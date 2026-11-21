Новогодняя елка высотой 16,5 метра впервые украсит привокзальную площадь Волгограда. В настоящее время рабочие собирают металлический каркас дерева, на который потом закрепят искусственные ветки, повесят на них игрушки и гирлянды.





– Соберем елку в течение двух недель, но все будет зависеть от погоды. Для монтажа верхушки нам понадобиться подъемник, – рассказали рабочие, отметив, что итоговый результат волгоградцы увидят в декабре.





Искусственная ель будет радовать жителей и гостей Волгограда, а также пассажиров обновленной привокзальной площади, которая преобразилась в текущем году после масштабной реконструкции. Металлический каркас устанавливают левее фонтана «Детский хоровод», который расположен в центре площади у вокзала.





Елка на привокзальной площади – одна из многих, которыми в этом году украсят Волгоград к Новому году. В их числе не только искусственные деревья, но и настоящие. Светящиеся гирлянды наденут на елки, растущие вдоль улицы Рокоссовского на Второй Продольной магистрали. Украсить здесь планируют полсотни деревьев.





Главную елку Волгограда в этом году планируют установить на обновленной площади Павших борцов. Искусственное дерево, как ожидается, будет высотой 20 метров.























