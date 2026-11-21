

Алексей Николаевич Русаков временно занял пост главы Иловлинского района.



Как сообщает комитет по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики Волгоградской области, постановление об этом подписал губернатор региона Андрей Бочаров 21 ноября.



Предыдущий руководитель района, Олег Попов, ушёл в отставку по собственному желанию и вышел на пенсию.



Известно, что Алексею Русакову 44 года. У него большой опыт в муниципальном управлении, особенно в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве. До назначения главой Иловлинского района он работал заместителем главы Городищенского района, а ещё ранее занимал аналогичную должность в Палласовском районе. Алексей Русаков женат и воспитывает двух детей.



фото: администрация Иловлинского района