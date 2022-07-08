В Волгограде таксист умер в присутствии пассажира

В Красноармейском районе Волгограда в салоне автомобиля Ford Focus скончался 51-летний мужчина. Как стало известно ИА «Высота 102», происшествие случилось на глазах у очередного клиента.
— Организована доследственная проверка, — сообщила информагентству официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова. — Тело без признаков насильственной смерти.
Известно, что инцидент произошел у дома № 34 по улице Мачтозаводской. Мужчине стало плохо с сердцем. Погибший работал в такси «Везет».
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