Происшествия

В Волгограде таксист умер в присутствии пассажира

Происшествия 08.07.2022 11:34
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08.07.2022 11:34


В Красноармейском районе Волгограда в салоне автомобиля Ford Focus скончался 51-летний мужчина. Как стало известно ИА «Высота 102», происшествие случилось на глазах у очередного клиента. 

— Организована доследственная проверка, — сообщила информагентству официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова. — Тело без признаков насильственной смерти. 

Известно, что инцидент произошел у дома № 34 по улице Мачтозаводской. Мужчине стало плохо с сердцем. Погибший работал в такси «Везет». 

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