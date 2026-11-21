В финале III Всероссийского музыкального фестиваля «Птица счастья», приуроченного к творчеству Александры Николаевны Пахмутовой, выступят солисты и коллективы из Республики Коми, Краснодарского края, Волгоградской, Липецкой, Московской, Новосибирской, Псковской, Саратовской областей и Севастополя. Концерт состоится 22 ноября в центральном концертном зале Волгоградской филармонии.По данным облкомкультуры, в 2026 году жюри фестиваля получило 328 заявок от молодых исполнителей из 47 регионов страны, от Калининграда до Приморского края. В гала-концерте примут участие победители отборочного тура - учащиеся детских музыкальных школ и школ искусств в возрасте от 6 до 17 лет. Под аккомпанемент Волгоградского академического симфонического оркестра, дирижируемого Игорем Демченко, лауреаты исполнят известные и редко звучащие произведения Александры Пахмутовой как вокальные, так и инструментальные.Во время концерта также состоится награждение победителей дипломами, призами и сувенирами с символикой фестиваля. На гала-концерте выступят известные музыканты международного уровня - певец Иван Дятлов и российский аккордеонист Александр Поелуев, двукратный чемпион мира по аккордеону. Перед концертом они проведут встречи с волгоградцами в актовом зале консерватории имени П.А. Серебрякова.



Александр Поелуев в 15:00 проведет мастер-класс, а Иван Дятлов в 16:00 - творческую встречу. Концерт начнется в 17:00, но организаторы просят гостей прийти заранее. В 16:00 в фойе ЦКЗ откроется выставка, посвященная творчеству Александры Пахмутовой. Кроме того, здесь можно будет увидеть документальный фильм «В песне - жизнь моя».



фото: архив Волгоградской филармонии