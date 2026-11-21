Министерство здравоохранения России утвердило обновленный стандарт медицинской помощи взрослым при депрессивных эпизодах. Приказ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 20 ноября. Ранее действовавший стандарт, принятый в 2022 году, был обновлен.Как сообщает Парламентская газета , основная цель лечения - устранение депрессивных эпизодов и нормализация поведения. В случае своевременного обращения за медицинской помощью, пациентам может быть назначена психотерапия. Если заболевание принимает затяжной характер, врачи прибегают к медикаментозному лечению. Помощь оказывается в рамках первичной медико-санитарной помощи и специализированных медицинских услуг. Лечение может проводиться амбулаторно, в дневном стационаре или в круглосуточном режиме, в зависимости от состояния пациента.

Медицинская помощь предоставляется в экстренных, неотложных и плановых ситуациях. Стандарт предусматривает консультации специалистов. Помимо врача-психиатра, пациенты проходят осмотры у невролога, терапевта, уролога, офтальмолога, гинеколога и медицинского психолога. Среди медикаментозных методов лечения основное место занимают антидепрессанты. Также врачи могут назначать современные антипсихотические препараты, такие как арипипразол и кветиапин.



В перечень немедикаментозных методов лечения включены высокотехнологичные процедуры, такие как плазмаферез и лазеротерапия. Для контроля безопасности терапии проводятся лабораторные исследования, включая анализы крови и мочи.

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