



Когда холода стоят буквально у порога, а колкий пронизывающий ветер вынуждает мечтать лишь о чем-то приземленном, кажется, что жизнь природы тоже замирает. Однако эти впечатления очень обманчивы. Именно в эти дни, накануне серьезных испытаний зимой, в лесах, парках и скверах кипит своя, порой невидимая глазу обывателя, жизнь. За тем, как к перемене сезонов готовятся очаровательные синицы, понаблюдала волгоградский биолог и фотограф Алина Урусова.

Пока еще весьма миниатюрные и не наевшие круглых бочков, волгоградские синицы встречают осеннее межсезонье без лишней суеты – попутно успевая зарядить настроением всех тех, кто встречает их на ветках. Деловых, слегка взъерошенных, но не теряющих своего очарования. А, между тем, подобный «оптимизм» дается этим неунывающим крохам не так-то просто, ведь, по словам орнитологов, из-за своих незначительных размеров синицы быстро теряют тепло – представьте, что для его поддержания желтогрудые малышки могут съесть такую внушительную порцию, которая по весу превзойдет их собственный вес в два раза!





– Увы, но примерно половина синиц погибает в холодное время года, поэтому помочь пережить им этот непростой период можно уже сейчас, – уверена влюбленная в волгоградскую природу фотограф Алина Урусова. – Подкормка птиц – дело не только душеспасительное, но и невероятно интересное: вместе с фотогеничными синичками в кормушки могут заглянуть лазоревки, дятлы, дубоносы, зеленушки и многие другие замечательные птички. А чем же их порадовать? Настоящими деликатесами для них станут питательный арахис и грецкие орехи, несоленые и нежареные семечки, а также несоленое сало.





Появляясь в городских скверах, синицы не хуже профессиональных метеорологов подскажут вам прогноз погоды как минимум на несколько недель. Ощущая неминуемое приближение холодов на каком-то особом уровне, многие пернатые срываются со своих насиженных местечек в лесах – в теплое время года эти крошки ценят уединение – и выбирают соседство с людьми.

– Удивительно, но птицы запоминают своих кормильцев – до чего же приятно, когда синицы встречают тебя и настойчиво требуют пополнить опустевшую кормушку, – улыбается волгоградский биолог. – Некоторые птички идут дальше и налаживают с человеком более тесный контакт. Так, одна из моих подопечных приловчилась залетать на балкон через приоткрытое окошко и собирать корм прямо с пола, заглядывая в комнату через стекло. А однажды эта наглая пернатая мордочка пошла еще дальше – вернувшись домой, я обнаружила ее сидящей на кондиционере прямо в комнате! Столоваться на балконе ей, видимо, показалось недостаточно, и в силу вступил ее план по захвату всего дома.





К слову, зимой прогулка по лесу вовсе не лишится своих красок из-за природного монохрома. По словам биологов, наблюдательные волгоградцы могут заметить на ветвях поистине редких «фотомоделей».

– Зимой в Волгоградской области можно встретить непривычных для нас гостей с севера – желтоголового королька, желтого чижа свиристеля или дрозда-рябинника, – уточняет Алина Урусова. – По соседству с ними зимуют и наши оседлые птицы: маленькие белые комочки – ополовники, чудаковатые скрытные птицы с очень мощным клювом – дубоносы, маленькие птички, похожие на воробья, но отличающиеся от него хохолком на голове – хохлатые жаворонки.

Фото Алины Урусовой